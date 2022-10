La Foire du livre de Brive du 4 au 6 novembre 2022

Chaque année, la manifestation reçoit les auteurs de la rentrée littéraire et propose un programme riche de rencontres, de forums et de lectures.

Rendez-vous les 4, 5 et 6 novembre 2022 pour fêter la 40e édition qui se tiendra cette année encore sur deux sites voisins : halle Brassens pour la littérature générale et Espace des Trois provinces pour la jeunesse et la bande dessinée.

La Foire du livre met à l’honneur toutes les littératures et propose une rencontre au sommet entre François Busnel, président de cette 40e édition, Émile Bravo et Susie Morgenstern, les grands invités BD et jeunesse. L’occasion pour eux de se livrer sur leur amour des livres, des histoires et des multiples manières de les offrir aux lecteurs. Rendez-vous samedi à 10h au Théâtre !

Foire du livre de brive sous la Halle Georges Brassens , 38ème édition ( 2019 ) © Radio France - Delphine-Marion Boulle

►►► Le prix de la langue française 2022

Après Pierre Bergounioux en 2021, le prix de la langue française est décerné cette année à Nathacha Appanah par un jury présidé par Éric Fottorino et composé de Laure Adler, Tahar Ben Jelloun, Franz-Olivier Giesbert, Paula Jacques, Dany Laferrière, Alain Mabanckou, Éric Neuhoff, Jean-Noël Pancrazi, Danièle Sallenave.

Son dernier roman Rien ne t’appartient (Gallimard) est paru en 2021.

►►► Les rendez-vous de l’auditorium

L’auditorium Francis Poulenc a déjà accueilli par le passé des événements pendant la Foire du livre. Cette année, la programmation s’étoffe dans ce lieu du centre-ville où sont programmés 10 rendez-vous parmi lesquels la rencontre avec Olivia Ruiz et André Manoukian le dimanche à 15h30.

Vous pourrez aussi retrouvez :

- Samedi, 14h - Entrez à l’académie avec Pascal Ory : Pascal Ory, fauteuil n° 32 de l’Académie française, nous entraîne à sa suite dans les couloirs et les secrets de cette immortelle institution.

- Samedi, 18h - En cuisine avec Alain Ducasse et Bernard Thomasson : Quand un journaliste passionné de cuisine et un chef étoilé se retrouvent… c’est une rencontre savoureuse qui s’annonce !

- Dimanche, 10h30 - Une heure avec Philippe Besson : Par la délicatesse et la justesse de ses observations, Philippe Besson ( Paris-Briançon , Julliard), avec tout le talent et la finesse qu’on lui connaît, célèbre le miracle des rencontres fortuites, et la grâce des instants suspendus, où toutes les vérités peuvent enfin se dire.

Foire du livre de Brive - D.R.

►►► Théâtre les grandes rencontres

L’espace Jean d’Ormesson-Théâtre verra se succéder bon nombre de rencontres : François Busnel, Sylvain Tesson, Émile Bravo et Susie Morgenstern, les grands invités BD et jeunesse, Eric-Emmanuel Schmitt, Hugo Clément, François Morel, Lambert Wilson et son hommage à Proust, et bien d’autres encore…Des rendez-vous à ne pas manquer !

- Vendredi, 16h - Regards croisés avec…François Busnel et Sylvain Tesson : Grands espaces et mots justes, le président de la 40e Foire du livre de Brive va échanger avec l’écrivain-aventurier Sylvain Tesson.

- Vendredi, 20h30 - L’intervieweur interviewé : Grande soirée ! De ses voyages aux États-Unis à la rencontre de Toni Morisson ou de Tom Wolfe à l’invitation sur son plateau de Jean-Marie Gustave Le Clézio ou Annie Ernaux, François Busnel a vécu d’innombrables moments au contact des plus grands écrivains de notre époque. Dans une soirée inédite rythmée par Philippe Collin, il revient sur ses années de présentation de La Grande Librairie et sur les nombreux reportages qu’il a faits sur les traces des écrivains qui l’ont marqué.

- Samedi, 14h30 - Une heure avec…Hugo Clément : Très engagé pour la cause animale et l’environnement, il vient présenter son dernier ouvrage, Les lapins ne mangent pas de carottes (Fayard), dans lequel il déconstruit les représentations que nous nous faisons des animaux et lève le voile sur l’exploitation qui en découle.

Foire du livre de Brive, Corrèze : Amélie Nothomb dédicace ses livres. Novembre 2018. © Radio France - Nicolas Blanzat

►►► La foire poétise à l’Ouvroir

Lectures, ateliers, spectacles, remise du grand prix de poésie de l’Académie Mallarmé, table ronde, expositions… L’Ouvroir devient le lieu de la poésie pendant les 3 jours de la Foire du livre. A noter également qu’un concert poétique imaginé et interprété par les élèves pianistes et comédiens du conservatoire de Brive est programmé à l’auditorium samedi 5 novembre à 11h30.

►►► Les conversations de la Médiathèque

Pendant la Foire du livre, la médiathèque du centre-ville accueille des conversations particulières. Parmi les invitées Juliette Nothomb, Anny Duperey, Barbara Abel vous donnent rendez-vous ! Mais aussi la blogueuse Maïté Defives, alias MademoiselleLit pour un club lecture. Réservez vite ! (Nombre de places limité à 25 personnes. Sur réservation : 05 55 18 17 50)

►►► Temps présent

Depuis 2018, François David, commissaire général de la Foire du livre, a souhaité renforcer dans le programme de la manifestation la place accordée aux sciences humaines, essais et documents. De ce souhait est né « Temps présent » un cycle de rencontres dédié à la réflexion sur les grandes questions de notre époque.

►►► Les rencontres professionnelles

Une rentrée littéraire dans les soubresauts de l’économie ! Tel sera le sujet des 7e rencontres professionnelles organisées dans le cadre de la Foire du livre de Brive le samedi à 10h sur le Forum des lecteurs.

Parmi les thématiques abordées :

• Flambée du papier et dégâts collatéraux (Frais de port, Prix du livre, La loi Lang est-elle usée ? L’incertitude Bolloré)

• Le dialogue auteurs/éditeurs, ça avance ! (Point des dernières négociations, statut des auteurs, état de la production, l’effet Ernaux ?)

• La lecture, une grande cause nationale (la lecture chez les jeunes, le nouveau règlement du CNL)

• Et les libraires, dans tout ça (le livre d’occasion, bilan carbone, concurrence numérique)

• La revanche des régions (les incubateurs, créations de librairies, professionnalisation des métiers, pass culture)

Avec, entre autres : Pierre Dutilleul, Directeur général du SNE, Syndicat National de l’Édition, Christophe Henry, Président de la Société des Gens De Lettres, Régine Hatchondo, Présidente du Centre national du livre, Bertrand Legendre, Professeur à Paris XIII, directeur des formations « métiers du livre », Agnès Demé, Directrice du livre à l’Alca (Région Nouvelle Aquitaine), Bertrand Marcou, entrepreneur et éditeur, Maïté Defives, blogueuse littéraire (MademoiselleLit), Antoine Lefébure, historien des médias.

Samedi 5 novembre, 10h, Forum des lecteurs - Débats animés par Jean Brousseau

Foire du livre de Brive, Corrèze : Bernard Werber dédicace ses livres. Novembre 2018. © Radio France - Nicolas Blanzat

►►► La Foire du livre de Brive c’est aussi :

- Le conteur Pierre Bertrand, papa de Cornebidouille, présente son spectacle « Le roi des menteurs ».

Conteur, Pierre Bertrand sillonne la France pour raconter des histoires aux petits et aux grands. Tout d’abord éducateur spécialisé, c’est en travaillant auprès d’enfants souffrant de troubles psychiques qu’il commence à utiliser le conte comme outil thérapeutique. Il est l’auteur de la série « Cornebidouille » (2003) et « Pouet Pouet » (2009), entre autres, parus tous deux à L’École des loisirs et illustré par Magali Bonniol.

Sur son spectacle, Le roi des menteurs : « On dit que les conteurs sont des menteurs. Habile précaution pour croire qu’avec eux, tous les voyages sont possibles mêmes les plus improbables. Alors ne soyez pas étonnés si des lutins, des sorcières et autres monstres de tout poil vous prennent la main pour un petit tour dans le merveilleux… »

Dimanche 6 novembre – 11h et 15h – Petite salle du théâtre - Le roi des menteurs , spectacle dès 6 ans - Par Pierre Bertrand

- Des impromptus contés, c’est encore une nouveauté de cette année. Mais qu’est-ce que c’est au juste ?

C’est un moment spontané, unique, quand les astres s’alignent, le bon moment, le bon endroit, les passants qui se trouvaient là… Ce n’était pas prévu. Ils ne s’attendaient pas à ça et pourtant… Cela a existé. Un conte a été partagé. Magique !

Le conteur et musicien itinérant Ludovic Souliman flânera entre les stands du salon. Une parole et un son attirent son attention, créent l’événement. Les visiteurs s’assemblent, regardent et écoutent un panel de contes du monde pour un moment suspendu.

Samedi 5 et dimanche 6 novembre, sur l’Espace des Trois Provinces

