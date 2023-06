La Fondation Abbé-Pierre alerte sur les passoires thermiques, véritables "bouilloires énergétiques" l'été

"Les 5,2 millions de passoires thermiques impossibles à chauffer en hiver se transforment en bouilloires énergétiques impossibles à refroidir en été", explique le rapport publié par la Fondation Abbé Pierre . "Notre parc de logements n’est pas conçu pour faire face à la multiplication des vagues de chaleur." Forte de ce constat, elle s'alarme de cette "nouvelle forme de mal-logement", avec des lieux de vie qui deviennent petit à petit invivables quand la température grimpe.

En principe, le "confort d'été" (la capacité d'un bâtiment à maintenir une température intérieure maximale agréable sans climatisation) implique de ne pas dépasser 25 jours par an de température supérieure à 30°C le jour, et 28°C la nuit. Une limite que beaucoup de logements peinent à respecter. "Vivre dans de telles conditions, ce n’est plus seulement une question de confort d’été, mais d’habitabilité même de nos logements plusieurs mois par an", explique Christophe Robert, de la Fondation Abbé Pierre.

Les vagues de chaleur n'ont pas le même impact pour tous

En 2022, 59 % des personnes interrogées disent avoir souffert de la chaleur pendant au moins 24 heures dans leur logement, un chiffre qui a bondi de huit points par rapport à 2020. Et si 9 sur 10 l'expliquent par la canicule, 19 % des personnes concernées évoquent aussi la mauvaise isolation de leur logement, et 9 % sa mauvaise ventilation. Les locataires sont plus nombreux à souffrir de cet excès de chaleur (63 %, contre 59 % en moyenne) ; les appartements plus touchés que les maisons (48 % contre 31 %).

Une souffrance qui touche plus particulièrement les jeunes (54 % des 18-24 ans), les personnes âgées, plus vulnérables, et les populations précaires urbaines (il fait trop chaud l'été dans 70 % des logements des quartiers prioritaires de la ville, même hors canicule). En 2003, avec une surmortalité de 160 %, la Seine-Saint-Denis, département dense et pauvre, avait été le deuxième département le plus endeuillé par la canicule. Ces départements sont aussi souvent sous-dotés en infrastructures pour protéger les habitants de la chaleur : à Aubervilliers par exemple, où 44 % vit sous le seuil de pauvreté, on ne compte que 3m² d'espaces verts par habitant, alors que l'OMS en recommande au moins 12.

Tout cela a, selon la Fondation Abbé Pierre, d'importantes conséquences "sanitaires, sociales, économiques et environnementales", "comme pour la précarité énergétique en hiver". "Les efforts liés au refroidissement à l’aide de douches ou d’appareils, peuvent engendrer des factures élevées d’eau et d’énergie." Sans oublier l'impact sur la santé : dérégulation du sommeil, développement ou aggravation de pathologies, problèmes de circulation sanguine, perte d'autonomie chez les personnes âgées ou déshydratation. C'est "un enjeu de santé publique", pour la fondation.

La climatisation, une "fausse solution"

Quelles solutions ? La fondation estime qu'il faudrait d'abord une meilleure information du public sur les bonnes méthodes à adopter pour améliorer l'habitabilité de son logement. Par exemple, l'installation de protections solaires en façade, qui peuvent permettre de réduire la température intérieure de 2 à 5°C (mais qui sont parfois impossibles à cause des règlements de copropriété ou même de protection du patrimoine). Elle évoque aussi un renforcement des obligations des propriétaires envers leurs locataires : actuellement, la loi prévoit seulement que le logement loué doit avoir une température minimum de 19°C... Mais ne recommande aucune température maximum.

Enfin, la fondation s'inquiète d'un cercle vicieux lié à l'installation de climatiseurs, qui prolifèrent ces dernières années, une "fausse solution économique et écologique". Car la climatisation engendre une consommation électrique importante, donc coûteuse (en période de canicule, chaque degré supplémentaire entraîne au niveau national 500 MW de consommation électrique supplémentaire, soit l'équivalent de la ville de Bordeaux, uniquement pour alimenter ventilateurs et climatiseurs). Les systèmes de climatisation aggravent également le phénomène d'ilots de chaleur urbain en rejetant massivement de l'air chaud à l'extérieur.