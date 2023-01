La fondation Abbé Pierre s'inquiète du nombre de mères et de nourrissons à la rue

Focus sur "le genre du mal-logement". Dans son 28e rapport sur "l'état du mal-logement en France", la Fondation Abbé Pierre analyse les inégalités de genre dans l'accès au logement. La fondation, qui lutte pour l'accès à un logement pour tous, souligne que "la protection des femmes seules avec enfants et des femmes enceintes tend à s'éroder", dans un contexte de "saturation" des hébergements d'urgence.

Au soir 19 décembre 2022, malgré l'ouverture de gymnases dans le cadre du plan Grand froid, 4.029 personnes en familles n'ont pas obtenu de place en hébergement d'urgence au 115, dont 1.172 enfants. "Il y a dix ou vingt ans, c'était exceptionnel de voir des femmes avec enfants refusées au 115", note Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé Pierre.

Publicité

La protection "traditionnelle" des mères face au sans-abrisme s'érode

Traditionnellement, les femmes bénéficient "d'une relative meilleure protection en tant que mères", explique la fondation Abbé Pierre, ce qui justifie qu'elles soient moins nombreuses "dans des centres d'hébergement collectif ou à la rue". Selon l'INSEE (2012), 40% des sans-domicile (hébergés chez un tiers, en abri de fortune) sont des femmes et elles ne représentent que 5% des sans-abri. La présence d'enfants augmente en effet les chances de se voir attribuer un hébergement de meilleure qualité, et 78% des cheffes de famille dans des ménages sans domicile avec enfants sont des femmes.

Toutefois, "l'accroissement dans la dernière décennie du nombre de femmes avec enfants à la rue vient conforter l'hypothèse d'un affaiblissement de la protection que conférait le statut de mère isolée", note la fondation Abbé Pierre. Dans une tribune publiée dans le journal Le Monde en novembre 2022, un collectif de défenseuses des droits humains alertait déjà sur la hausse du "nombre de femmes sans papiers enceintes ou avec enfants en bas âge à la rue".

S'il n'existe pas de statistiques nationales sur le sujet, d'après Santé Publique France, la proportion de femmes sans-abri ayant accouché en Ile-de-France est passée de 5,8 pour 1.000 en 2010 à 22,8 pour 1.000 en 2019. Les femmes les plus concernées sont les étrangères arrivées récemment sur le territoire. Depuis 2018, l'association qui gère le 115 en Seine-Saint-Denis - Inter logement 93 - alerte également sur une hausse du nombre de "bébés sans abris", dans ce département parmi les plus pauvres de France. Le 14 décembre dernier, 25 femmes enceintes y ont dormi dehors. "Sur l'ensemble du territoire [français], Médecins du monde rencontre toujours plus de femmes sans logement digne, sans suivi gynécologique ni suivi de grossesse, sans couverture maladie", indiquait Médecins du monde dans un rapport publié en 2019 et cité par la Fondation Abbé Pierre. Elle-même, alertait déjà sur ces mères à la rue, dès 2016 .

Des hôpitaux qui tentent de faire face

"Dans ce contexte de pénurie de places d’hébergement, l’hôpital devient une variable d’ajustement pour l’hébergement des femmes enceintes et des jeunes mères", indique encore la Fondation Abbé Pierre. "Pour les femmes enceintes, s’il n’y a pas eu d’orientation SIAO (du samu social vers un hébergement) avant l’accouchement, c’est l’hôpital qui prendra le relais", témoigne la cheffe de service de la Cité des Dames, un centre d'accueil pour femmes sans-abri à Paris. Au CHU de Nantes, face à l'augmentation du nombre de femmes sans domicile qui accouchent (3% en 2019, trois fois plus qu'en 2018), les médecins ont décidé, cette année-là et "pour des raisons médicales", de ne pas faire sortir les mères et leurs bébés sans hébergement juste après la naissance. 134 femmes ont donc été gardées provisoirement, soit 4,7 lits constamment occupés au cours de l'année.

Un "vécu du mal-logement" différent

"Si les femmes sont moins nombreuses que les hommes parmi les personnes sans-abri", rappelle la Fondation Abbé Pierre - 87% d'hommes et 13% de femmes sans-abri ont été recensés à Paris lors de la dernière nuit de la solidarité, un chiffre stable, selon la ville de Paris - "il est toutefois probable que le décompte [des femmes] soit sous-estimé en raison d’une moindre visibilité", estime l'association. En effet, la "quête de sécurité (…) peut les amener à déserter les lieux d'accueil de jour quand ils sont majoritairement fréquentés par un public masculin", indique-t-elle.

Émilie, sans logement personnel depuis 2013, témoigne auprès de la Fondation Abbé Pierre : "D’un coup, je me suis retrouvée toute seule, et qu’est-ce qui est arrivé ? Il y avait des hommes qui venaient auprès de moi, 'on peut te donner 10 euros pour coucher avec toi'. J’étais vraiment inquiète. Et je regarde [à] gauche, [à] droite, il n’y a personne. Ce n’était pas facile, et j’ai tremblé. Et le lendemain j’ai changé de coin. Comme il y avait beaucoup d’hommes qui venaient autour de moi j’ai encore changé, je marchais comme ça, jusqu’au fond là-bas, il y avait une église, je suis restée là-bas."

Cela conduit parfois les femmes à préférer l'hébergement en structure, ou chez des "tiers", indique encore la Fondation Abbé Pierre. Ce qui peut conduire, alerte-t-elle, à "une relation sociale asymétrique", avec des "contreparties plus ou moins explicites et/ou abusives".