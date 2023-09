"La foudre" de Pierric Bailly, une littérature populaire de qualité

Lorsqu’il apprend par le journal qu'Alexandre, son ancien camarade de lycée devenu vétérinaire, aurait tué d'un coup de planche un garçon de 20 ans, il décide d'en savoir plus et appelle Nadia, la femme avec qui Alexandre a eu deux enfants.

Dans ce nouveau roman de Pierric Bailly, le lecteur est témoin d'une histoire d'amour quasiment impossible, d'un procès à rebondissements et d'un retour dans la solitude du Haut-Jura.

Frédéric Beigbeder du Figaro Magazine n’a pas retrouvé la simplicité d’écriture du "Roman de Jim"

Frédéric Beigbeder avait beaucoup aimé le précédent roman de Pierric Bailly, Le roman de Jim, mais il a trouvé ce nouveau livre un peu délayé : « C’est tout ce qu'a réussi François Bégaudeau dans son livre "L'amour", où il y avait une émotion simple. Ici, Pierric Bailly essaye de faire la même chose en racontant l’histoire d’un homme qui est amoureux de la femme d’un autre, mais il n’arrive pas à cette simplicité d’écriture qu’il avait trouvée dans le précédent livre. Ici, on est du côté de Faulkner, de Jim Harrisson. On s’y perd un peu et je le regrette parce que je l’admire beaucoup. »

Publicité

Ilana Moryoussef de France Inter a trouvé ce nouveau livre trop long

La journaliste de France Inter avait adoré Le roman de Jim, mais a trouvé que ce nouveau roman a 100 pages de trop : « J’ai aimé la manière dont il décortique cette amitié qui est toujours doublée d'ambivalence. Il est à la fois fasciné et jaloux de cet ami qui l'obsède. Comme dans "Le roman de Jim", ce que j'aime aussi, ce sont ces personnages qui ne décident pas vraiment de leur vie. Mais j’ai trouvé ça vraiment trop long. »

Jean-Claude Raspiengeas de La Croix

Le journaliste de La Croix a trouvé que ce livre possède une belle mécanique romanesque, en tout cas, au début : « C’est vif, ramassé, tendu. Il évoque l’héritage de ce grand-père, et le modèle d'Alexandre, son copain de lycée, qui est une sorte d'obscure référence même si on ne comprend pas pendant le roman pourquoi cet Alexandre l'obsède autant. » Jean-Claude Raspiengeas a beaucoup apprécié la rudesse d’écriture de l’écrivain, notamment au sujet des randonneurs, mais fustige la fin : « Dans le dernier tiers du roman, le ressort se casse, dans son style, son inspiration. Comme si le personnage était enfermé et qu’il perdait son élan : « L’auteur a perdu quelque chose en route qui ressemble un peu à la détresse de son personnage. »

Arnaud Viviant de Transfuge a aimé cette littérature populaire de qualité

Pour le journaliste de Transfuge : « C'est vraiment ce qu'on appelle aux États-Unis le "nature writing", mais il le fait à la française et c'est ça qui me plaît. Ça m’a aussi fait penser au livre de Florence Aubenas, "L'inconnu de la Poste". Ça se passe à peu près dans la même région et on retrouve le même genre de personnage. Il y a aussi tout ce rapport à la nature et aux animaux où le personnage est dans une contradiction, il élève des bêtes pour ensuite les envoyer à l'abattoir, et il y a aussi sa relation avec ses chiens de travail. » Arnaud Viviant a en partie apprécié cette littérature populaire de qualité.