La Française sœur André, doyenne de l'humanité, est décédée à 118 ans

La Française sœur André, doyenne de l'humanité connue depuis avril, est décédée à 118 ans dans son sommeil dans la nuit de lundi 16 à mardi 17 janvier dans sa maison de retraite de Toulon. "Elle est décédée à 2 heures du matin. Il y a une grande tristesse mais elle le voulait, c'était son désir de rejoindre son frère adoré. Pour elle, c'est une libération", a expliqué David Tavella, chargé de la communication à l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendante Sainte-Catherine-Labouré où elle résidait.

Née en février 1904

Clouée sur un fauteuil roulant, aveugle, soeur André, née Lucile Randon le 11 février 1904 à Alès (Gard), regrettait d'avoir perdu une partie de ses capacités physiques. "Je ne peux plus marcher, je ne peux plus manger seule, je suis tout à fait dépendante et ça ne me plait pas parce que j'étais très indépendante" , déplorait-elle au micro de France Inter en février 2019 .

Aucun organisme officiel n'attribue ces titres de doyen ou doyenne mais les spécialistes s'accordaient pour dire que sœur André était jusqu'à présent la personne la plus âgée vivante dont l'état civil avait été vérifié. Le livre Guinness des records avait lui aussi acté ce record le 25 avril, après le décès à 119 ans de la Japonaise Kane Tanaka.

Le record de la personne ayant vécu le plus longtemps dans l'histoire de l'humanité est toujours détenu par la Française Jeanne Calment, morte à 122 ans à Arles en 1997.