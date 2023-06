La France a testé pour la première fois une arme hypersonique capable de dépasser les 6000 km/h

C'est une traînée un peu étrange qu'ont pu observer les habitants d'Occitanie ce lundi vers 22h. Comme celles laissées par les avions de ligne, mais avec des virages brusques, des courbes, des demi-tours...

Il s'agissait en fait, comme l'a confirmé le ministère des Armées ce mardi , du vol d'essai d'un planeur hypersonique nommé VMaX.

Sur le site de Biscarosse de la Direction générale pour l'Armement (DGA), une fusée-sonde a donc été tirée lundi soir vers 22h, transportant un démonstrateur du fameux "planeur hypervéloce". Il comprenait, selon le ministère, "de nombreuses innovations technologiques embarquées". "Son essai en vol, sur une trajectoire à longue portée très exigeante, constituait un défi technique inédit qui prépare l'avenir de notre feuille de route nationale hypervélocité."

Le délégué général pour l'Armement Emmanuel Chiva avait en effet informé les députés, en févier dernier, que "les démonstrations de briques technologiques pour planeurs hypersoniques seraient bientôt entreprises". Lors du lancement de ce programme en 2019, la ministre des Armées de l'époque, Florence Parly, avait assuré que "beaucoup de nations s'en dotent, nous disposons de toutes les compétences pour le réaliser: nous ne pouvions plus attendre".

En quoi est-ce une avancée technique ?

Ce planeur est capable d'atteindre une vitesse supérieure à Mach 5, soit plus de 6000 km/h. Extrêmement rapide, l'engin est aussi très manœuvrable, et peut surtout échapper facilement aux capacités d'interception des défenses ennemies. "Une fois la vitesse initiale acquise, on va jouer sur les transferts entre la vitesse et l'altitude pour monter, descendre, aller à droite ou à gauche, ce qui donne une trajectoire plus difficile à intercepter", explique la DGA. "Si on est visé par une défense (antimissile), on peut opérer des manœuvres d'évitement."

Parmi les cinq membres du Conseil de sécurité de l'ONU, quatre sont désormais engagés dans cette course aux nouveaux armements avec de tels programmes : la France, mais aussi les États-Unis, la Chine et la Russie.