La France a une nouvelle frontière avec les Pays-Bas (dans les Antilles)

C'est un traité comme la France n'en avait pas signé depuis bien longtemps : Gerald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et Jean François Carenco, ministre délégué chargé des Outre-Mer, ont paraphé dans la nuit de vendredi à samedi un accord avec la partie néerlandaise de l'Ile de Saint-Martin aux Antilles.

Depuis neuf ans les deux pays, qui se partagent l'ile depuis 1648 (le Pays-Bas au sud et la France au nord), n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur le passage de la frontière au milieu d'une baie. Les discussions datent de 2016 le tracé est désormais établi et la France en sort plutôt gagnante.

Publicité

Pour déterminer la frontière, les deux délégations sont plusieurs fois montées sur un promontoire : du haut de ce rocher, on domine toute la baie des Huitres, Oyster Pond, son petit port, ses belles résidences et bungalows. Le précédent tracé, flou depuis le XVIIe siècle et contesté par la France, laissait aux Néerlandais toute la partie maritime et la zone sud.

Désormais, la frontière passera bien au milieu de la baie, comme le prévoit le droit international. La France récupère ainsi plus d'eau et de marinas.

Pour afficher ce contenu Google Maps, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. Gérer mes choix J'autorise

Accélérer la reconstruction de l'île, cinq ans après Irma

Le nouveau traité prévoit 348 points différents pour régir cette nouvelle frontière. C'est un espoir surtout pour les habitants, qui vont pouvoir relancer économie et tourisme. La zone a en effet été ravagée par le cyclone Irma en 2017, et cinq ans après, beaucoup de bâtiments sont restés en l'état, détruits. Or les chantiers et projets étaient bloqués par les relations tendues entre les deux autorités, et la frilosité d'investisseurs ne sachant plus à qui s'adresser, même si certains au contraire ont prospéré en jouant sur les flous juridiques nés de ce désaccord entre les deux pays.

Le communiqué officielle se félicite d'un accord historique, qui va "faciliter le processus de reconstruction de l’île [...] Il illustre l’excellence des relations d’amitié unissant la France et les Pays-Bas, désireux de renforcer leur coopération confiante sur l’île de Saint-Martin."