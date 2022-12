La France insoumise se structure de plus en plus, avec Manuel Bompard à sa tête

Les premiers frimas de l’hiver engourdissent les chairs mais vivifient les esprits et les échauffent. La France Insoumise tient samedi son Assemblée représentative à Paris. Quelque 300 militants en charge de l’animation du mouvement ainsi qu’un.e Insoumis.e tirée au sort par département se réunissent pour statuer sur l’avenir de LFI.

La "Nouvelle LFI" se dotera d'un conseil politique d'une quarantaine de personnes, mais le cœur du réacteur sera un comité appelé "Coordination des Espaces". Parmi les élus LFI, Mathilde Panot, cheffe de file des députés insoumis, et Manon Aubry, co-présidente du Groupe de la gauche au Parlement européen. Ce qui fait grincer des dents notamment ceux qui, de François Ruffin à Clémentine Autain ou Alexis Corbière, craignent que l’opération ne soit en réalité une manière de tuer dans l’œuf toute contestation en interne ainsi que la question de la succession en 2027.

LFI, parti de moins en moins "gazeux" ?

Depuis quelques semaines, de Clémentine Autain à François Ruffin ou même Alexis Corbiere, fidèle lieutenant de Jean-Luc Mélenchon, les langues libèrent des positions plus variées que celles auxquelles l’observateur assidu était habitué.

En cause : la structuration d’un mouvement que Jean-Luc Mélenchon a toujours revendiqué comme "gazeux", pas comme un parti politique classique. Personne n’a sa carte à LFI, la contribution est volontaire et non obligatoire.

Pour autant, LFI est bien un parti politique, avec son association de financement crée le 23 décembre 2016 et dont la trésorière est toujours Marie-Pierre Oprandi, fidèle d’entre les fidèles. Elle fait partie de la "bande de l’Essonne", où Jean-Luc Melenchon a éclos politiquement au début des années 80.

Manuel Bompard désigné "exécuteur testamentaire"

Qui préside aujourd’hui aux destinées de cette association qui financera la campagne de 2027 ? Manuel Bompard, ex-directeur des campagnes présidentielle et législative, que Jean-Luc Mélenchon a manifestement choisi comme exécuteur testamentaire. C’est désormais lui, aujourd’hui député des Bouches-du-Rhône (Jean-Luc Mélenchon lui a laissé sa circonscription), qui gère d’une main très ferme l’assise du mouvement.

Financièrement d’abord : tous les députés Insoumis reversent 12% de leur salaire à l’association de financement LFI. À l’exception d’Aymeric Caron, patron du REV (Révolution Écologique pour le Vivant), et de François Ruffin, le fondateur de "Picardie Debout", qui depuis 2017 et son élection à l'Assemblée n’a cessé de jouer sa partition singulière. Et désormais les singularités sont à scruter puisque le "faites mieux" de Jean-Luc Mélenchon semble bien avoir été pris au pied de la lettre par ceux et celles qui estiment être en mesure de prendre la relève.

François Ruffin n’en fait plus mystère : "Jean-Luc nous a amenés là où nous sommes mais il ne pourra pas nous conduire à la victoire en 2027". Le Picard cherche sa voie entre main tendue aux fachos pas fâchés et une "soc-démisation" qui lui rallierait les voix des déçus de gauche du macronisme. La structuration en cours lui barre la route de 2027 : pour bénéficier de la machine à cash LFI il faut cotiser à l’association, ce que le député de la Somme ne fait pas.

"Il est urgent de ne pas se hâter"

Il y a ensuite le cas Clementine Autain : habile, la députée de Seine-Saint-Denis reverse une partie de son salaire à LFI, mais elle bénéficie toujours des fonds de son parti "Ensemble !", qui a refusé de se dissoudre dans La France Insoumise. La féministe fait entendre depuis 2017 sa propre musique (très dissonante en ce qui concerne la gestion du cas Adrien Quatennens) et envisage sérieusement une candidature en 2027.

Reste les compagnons de route de l’Insoumis en chef : ceux "qui possèdent une partie de la croix", comme le glisse une élue et qui pourraient espérer aussi jouer les premiers rôles. Alexis Corbière, pour ne pas le nommer. Le député de Seine-Saint-Denis a toujours été d’une loyauté sans faille mais la mise en retrait de l’héritier Adrien Quatennens lui a ouvert de nouvelles perspectives. "Pourquoi pas moi ?" Parce que précisément Jean-Luc Mélenchon en a décidé autrement. La "tortue sagace", son surnom pendant la campagne, ne lâche rien et elle a confié à son meilleur lieutenant Manuel Bompard une structuration en forme de verrouillage avec cette consigne : "il est urgent de ne pas se hâter".