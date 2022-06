La France ne soutient pas assez l'agriculture bio, selon la Cour des comptes

Il faut faire plus. Certes, le bio a connu une belle progression entre 2010 et 2021, avec une surface agricole passant de 3 à 10% et une consommation qui a augmenté de 3,5%. Mais pour les magistrats financiers de la Cour des comptes, la politique de soutien à l’agriculture biologique reste insuffisante en France. En témoigne, le décalage entre les ambitions européennes et la réalité, estime-t-elle dans un rapport paru jeudi .

"Les objectifs fixés à l’échelle européenne et sur lesquels on s’était engagé pour 2022, c’était 15% de surface agricole utile en bio, et on est aujourd’hui à un peu plus de 10%", souligne Annie Podeur, présidente de la deuxième chambre de la Cour des comptes et experte des questions de développement durable. "C’était également 20% d’aliments bio, dans la restauration collective publique, or nous ne sommes qu’à environ 6%, on est donc très loin du compte", ajoute l’experte.

"Des labels plus performants"

En France, on apparaît aussi comme de mauvais élèves par rapport à nos voisins européens en termes d'investissements consacrés à la filière alors que la France dispose de la plus grande surface agricole bio d'Europe. En 2017, "l’aide au maintien en agriculture bio a été supprimée, alors qu’elle rémunérait les services environnements de ces exploitations", peut-on lire dans le rapport. "Ainsi, un quart des exploitations bio ne touche pas d’aides de la PAC", souligne le rapport.

"Il faut que les soutiens soient plus importants et aillent aux bons endroits, c’est-à-dire les labels les plus performants, en l’occurrence les labels AB", indique Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, des labels plus exigeants que les labels HVE par exemple.

Mieux soutenir la filière, et donc mieux rémunérer les agriculteurs, permet aussi de rendre les prix plus accessibles aux consommateurs. La consommation de produits bio a baissé pour la première fois en 2021 (-1,3%) et le soutien aux industries agroalimentaires bio et la recherche et développement en agriculture biologique sont jugés également insuffisants.

30% d'importations

D’ailleurs, la France importe actuellement 30% de produits bio, en majorité des produits transformés. Les magistrats financiers appellent donc à mieux valoriser et repenser totalement la filière. Pour Annie Podeur, si on repense totalement la filière, cela peut répondre à la problématique du pouvoir d’achat. "On peut par exemple concevoir une assiette bio à la cantine à prix accessible à condition par exemple de diminuer le gaspillage ou de réduire les protéines animales dans son plat."