La France se retire de la Charte de l'énergie : cinq questions sur ce traité controversé de 1994

Lors d'une conférence de presse donnée à l'issue du sommet européen de Bruxelles, Emmanuel Macron a annoncé que la France se retire du traité sur la Charte de l'énergie (TCE), ce vendredi. Cette annonce intervient au lendemain de la publication d'un avis du Haut Conseil pour le climat qui appelait le gouvernement à sortir de ce traité. Ce retrait était également réclamé de longue date par plusieurs ONG.

Que dit ce traité ?

Ce traité sur la Charte de l'énergie a été ratifié en 1994 par la France, au sortir de la Guerre froide, pour offrir des garanties aux investisseurs dans les pays d'Europe de l'Est et de l'ex-URSS. Il permet à des entreprises de réclamer, devant un tribunal d'arbitrage privé, des dédommagements à un État dont les décisions affectent la rentabilité de leurs investissements. Il a été signé par l'Union européenne et 52 pays - qui ne l'ont pas tous ratifié.

Comment est-il utilisé ?

Ces dernières années, le TCE a notamment été utilisé par des entreprises pour poursuivre des États qui menaient des politiques pro-climat qui risquaient de menacer leurs profits.

L'un des cas les plus emblématiques de l'incompatibilité de ce traité avec les politiques climatiques a lieu aux Pays-Bas. Après l'adoption d'une loi néerlandaise bannissant le charbon d'ici 2030, l'énergéticien allemand RWE réclame 1,4 milliard d'euros à La Haye pour compenser ses pertes sur une centrale thermique. La France a elle aussi été visée par une procédure lancée début septembre par l'entreprise allemande Encavis AG, rappellent plusieurs sites spécialisés, dont Reporterre . En cause, la décision du gouvernement en 2020 de réduire ses tarifs de rachat de l'électricité photovoltaïque.

Pourquoi est-il jugé incompatible avec l'accord de Paris ?

Des ONG estiment donc que ce traité est obsolète et incompatible avec l'accord de Paris. Elles lui reprochent d'être trop protecteur à l'égard des énergies fossiles. L'UE a obtenu en juin qu'il soit réformé mais le compromis est jugé insuffisant par les ONG, qui demandent aux Européens de s'en retirer. Une trentaine d'associations ont signé mercredi une lettre adressée au gouvernement pour demander à la France de se retirer du TCE .

Dans un avis rendu mercredi soir , le Haut Conseil pour le climat leur a donné raison. Il a épinglé la "multiplication des contentieux", qui entraîne une "perte de souveraineté" et risque "de limiter l'ambition des États" dans "la mise en œuvre de leurs politiques énergétiques et climatiques". En plus du retrait pur et simple du TCE, le Haut Conseil pour le climat réclamait une neutralisation de sa clause de survie, qui protègerait encore pendant 20 ans les installations fossiles couvertes par le traité.

Qui est déjà sorti du traité ?

L'Italie est sortie de ce traité en 2015. Ces derniers jours, la Pologne, l'Espagne puis les Pays-Bas ont annoncé faire de même.

D'après Yamina Saheb, experte du Giec interrogée jeudi par l'AFP, le retrait de la France pourrait permettre d'"accélérer celui de tous les pays de l'Union", car selon elle, "une dizaine de petits pays n'attendent que l'annonce de la France pour enclencher le processus chez eux".

Quelles sont les réactions ?

Signataires de la lettre adressée au gouvernement mercredi, les Amis de la Terre saluent ce vendredi sur Twitter une "très bonne nouvelle pour le climat". Attac crie aussi "Victoire !". "Notre mobilisation de longue date contre le TCE, accord d'investissement néfaste et climaticide, a porté ses fruits !", souligne l'association.

L'eurodéputée insoumise Manon Aubry salue elle aussi une "IMMENSE VICTOIRE pour la planète contre les entreprises fossiles !" "Après des années de lutte acharnée aux côtés des ONG, la France se retire enfin à son tour du Traité sur la Charte de l'Énergie. Aux oubliettes ce traité climaticide & les énergies fossiles !", poursuit-elle sur Twitter.