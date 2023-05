La France va former des pilotes de combat ukrainiens, annonce Emmanuel Macron

"Il n'y a pas de tabou" : l'envoi d'avions de chasse en Ukraine, s'il est toujours exclu par Emmanuel Macron, n'est pas inimaginable à l'avenir, a déclaré lundi soir, interviewé sur TF1 , le président de la République. "Nous avons décidé de bâtir sur, avec les Ukrainiens à l'est du pays, des éléments pour former leurs troupes, former les éléments qui seront en charge de mener la contre-offensive", a-t-il déclaré.

Car le président français a déclaré : "Nous avons ouvert la porte pour former des pilotes" ukrainiens, sans préciser clairement si cela se ferait en France ou non. "Et ce avec plusieurs autres pays européens qui sont prêts, je voudrais que nous en discutions sur ce point avec les Américains", a-t-il ajouté, précisant toutefois que "les formations peuvent commencer dès maintenant".

Publicité

"On ne fait pas la guerre à la Russie"

"On ne fait pas la guerre à la Russie", a assuré le chef de l'État, ajoutant : "On aide l'Ukraine à résister face à l'assaillant russe, ce qui veut dire qu'on ne livre pas d'arme qui permettrait d'atteindre le sol russe ou d'attaquer la Russie". Il a par ailleurs ajouté qu'il ne s'agissait pas d'affaiblir les capacités de la France "à se défendre elle-même".

" Nous avons déjà livré beaucoup. Des canons, les fameux canons Caesar, beaucoup de munitions, des véhicules blindés. Nous avons été les premiers à livrer des chars légers et donc hier nous avons fait le point avec le président Zelensky et son équipe des besoins qui étaient les sien s", a-t-il rappelé.

L'interview télévisée du chef de l'État, qui était enregistrée à Versailles, a été organisée moins de 24 heures après la visite du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, en France : dimanche soir, la France a annoncé poursuivre son soutien militaire à l'Ukraine, en tenant compte "en permanence" des besoins les plus urgents du pays.

Des véhicules blindés et des chars légers annoncés dimanche

Emmanuel Macron a donc accepté que la France équipe des bataillons ukrainiens avec des véhicules blindés et des chars légers – notamment des AMX-10RC – mais aussi qu'elle les forme à les utiliser. En revanche malgré les demandes répétées de Zelensky, la France n'a donc toujours pas accepté de livrer des avions de chasse, Le président Ukrainien, qui était passé auparavant par Rome et Berlin, s'est rendu à Londres lundi.

"Des décisions ont été prises sur le renforcement des capacités" de défense aérienne de l'Ukraine contre les frappes russes. Des systèmes de défense plus modernes devraient être confiés au pays en guerre.

A cette occasion, France et Ukraine ont conjointement appelé "la Russie à se retirer de la centrale nucléaire de Zaporijia, dont la saisie et la militarisation irresponsables par les forces armées russes constituent une grave menace".