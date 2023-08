La fusée indienne a réussi son alunissage sur le pôle sud de la Lune

C'est historique. La sonde indienne Chandrayaan-3 a réussi son alunissage sur le pôle sud de la Lune. L'Inde est la quatrième nation à réussir à poser en douceur un objet sur le sol lunaire. Le pays le plus peuplé du monde rejoint un groupe fermé composé de la Chine, des États-Unis et de la Russie. C'est "un jour historique", s'est exclamé le Premier ministre Narendra Modi.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Lancée il y a six semaines

L'agence spatiale indienne a lancé la sonde le 14 juillet depuis sa principale base spatiale, située dans l'État d'Andhra Pradesh, dans le sud de l'Inde. Elle aura mis six semaines pour atteindre l'astre le plus proche de la Terre. Chandrayaan-3 a été plus lente à atteindre la Lune que les missions américaines habitées Apollo des années 1960 et 1970, qui y étaient parvenues en quelques jours.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Cette nouvelle tentative, réussie cette fois, intervient après un échec cuisant, en 2019. Les équipes au sol avaient perdu le contact avec l'engin, juste avant son arrivée sur le sol lunaire. Cette mission se déroule également quelques jours après un échec Russe, avec le crash de la sonde Luna-25 qui s'est écrasée sur la Lune.

Exploration de la surface de Lune

Mis au point par l'Isro, l'organisation indienne de recherche spatiale, Chandrayaan-3 comprend un module d'alunissage et un rover. Ce robot d'exploration mobile doit parcourir la surface de la Lune pendant un jour lunaire, soit quatorze jours terrestres. La zone visée est le pôle Sud de la Lune, "la face opposée à la Terre parfois appelée 'face cachée de la Lune' car on en sait si peu à son sujet", selon la BBC. Un des objectifs est d'y trouver de la glace d'eau. Cela pourrait permettre, selon les scientifiques, de "soutenir l'habitation humaine sur la Lune à l'avenir" mais aussi faciliter la propulsion, depuis la Lune, "d'engins spatiaux se dirigeant vers Mars et d'autres destinations lointaines".

La suite de la mission est la suivante : un rover fonctionnant à l'énergie solaire va explorer la surface et transmettra des données à la Terre pendant deux semaines. Le coût de cette mission indienne, de 74,6 millions de dollars (66,5 millions d'euros), selon les médias, bien inférieur à celui des autres pays, témoigne d'une ingénierie spatiale frugale.

Un budget serré

Selon les experts du secteur, l'Inde, avec un budget relativement réduit de son programme aérospatial comparé à d'autres nations, parvient à maintenir des coûts bas en reproduisant et en adaptant la technologie spatiale existante à ses propres fins, notamment grâce à l'abondance d'ingénieurs hautement qualifiés bien moins payés que leurs confrères étrangers. Le gouvernement cherche désormais à stimuler les investissements dans les lancements spatiaux privés et les entreprises connexes basées sur les satellites.

Depuis la mise en orbite d'une sonde autour de la Lune en 2008, le programme spatial indien s'est considérablement développé. En 2014, l'Inde est devenue le premier pays asiatique à mettre un satellite en orbite autour de Mars et, trois ans plus tard, elle a lancé 104 satellites en une seule mission. D'ici 2024, elle devrait envoyer une mission habitée de trois jours en orbite autour de la Terre.