"La gauche des allocs" : la prise de position de Fabien Roussel provoque des remous au sein de la Nupes

"La gauche doit défendre le travail et le salaire et ne pas être la gauche des allocations, minimas sociaux et revenus de substitution" a déclaré l’ancien candidat PCF à la présidentielle vendredi lors de la Fête de l’Huma. Une petite phrase qui a déclenché de vives réactions au sein de la gauche à Brétigny-sur-Orge en Essonne.

Fabien Roussel tente de s'expliquer

Samedi, en fin d’après-midi, sur la plus grande scène de débats de la Fête, un débat a opposé les patrons des partis composant la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes). L’occasion pour chacun de clarifier ses positions. Et de répliquer aux propos de Fabien Roussel. "Nous ne pouvons combattre la droite et l'extrême droite en reprenant leurs mots. L'Assurance-chômage et le RSA vont être une grosse bataille de la rentrée" avec un projet de loi du gouvernement pour réformer la première, a souligné la députée LFI Mathilde Panot, très applaudie.

Fabien Roussel lui a répondu : "C'est par le travail, le salaire que chacun retrouve sa dignité et la fierté de partager avec ses enfants ce qu'il a fait" en rentrant le soir. Il assure que son expression contre les "allocs" concernait le long terme : "Je le redis : je souhaite une société où il n'y a plus d'allocations, de primes, mais des salaires" qui permettent de vivre.

Mélenchon veut arrêter "les jérémiades"

Plus tôt dans la journée, de nombreux élus de gauche avaient tancé le député PCF, à l’image de Jean-Luc Mélenchon, le chef de fil LFI : "Je demande qu'on arrête les jérémiades, (...) nous avons avancé et marqué des points". "Nous sommes devenus le premier parti des chômeurs, précaires, jeunes de moins de 35 ans, des centres urbains, nous sommes le peuple des humiliés et opprimés" a-t-il ajouté.

"Opposer « la France qui bosse » à « la France des allocs », ce n’est pas le combat de la gauche, ce ne sont pas mes mots" écrit sur Twitter le deputé LFI François Ruffin. "Les assistés sont là-haut, gavés de milliards par Macron : c’est notre travail politique quotidien que d'unir le bas contre le haut." L’eurodéputé écologiste Karima Delli s'est emportée sur le réseau social, en interpellant le chef de communistes : "Fabien, occupe toi des rentiers, de ceux qui s’enrichissent en dormant, et stp arrête de taper sur ceux qui essaient de s’en sortir."

Dès vendredi soir, le député insoumis Alexis Corbière a dégainé sur Twitter : "Ce vocabulaire n’est pas le mien, ni le nôtre, ni celui de mes amis communistes."

Un discours "quasiment réactionnaire"

Dimanche matin, la conseillère régionale des Hauts-de-France et co-trésorière d'Europe Écologie-Les Verts Marine Tondelier, s’est dite "choquée" par les propos de Fabien Roussel : "J'ai l'impression que c'est un discours quasiment réactionnaire." Le "problème" poursuit l’écologiste, "ce n'est pas de monter la classe moyenne contre les personnes qui relèvent des minimas sociaux, mais contre les riches qui ne payent pas d'impôts et qui détruisent la planète."