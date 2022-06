La gauche, du fiasco de la primaire populaire au (relatif) succès de la Nupes

Qui, il y a six mois, aurait parié sur un tel score d'une alliance de la gauche aux législatives ? Sûrement pas les partis concernés eux-mêmes. Avant même les résultats du second tour, c'est déjà une petite victoire pour la Nupes. La Nouvelle union populaire écologique et sociale a réussi un vrai tour de force en se qualifiant dans 362 circonscriptions. Selon le décompte de l'AFP, la coalition de gauche arrive en tête de ce premier tour en nombre de suffrages avec 25,85% des voix, devant Ensemble!, le parti présidentiel.

Une performance difficilement imaginable il y a encore quelques semaines, voire totalement impensable en septembre dernier, quand le mouvement de la primaire populaire cherchait à réunir les Verts, les socialistes, les communistes, les Insoumis et les indépendants sous une bannière unique. Retour en arrière.

Septembre 2021 : les candidats à la présidentielle se bousculent, les écologistes tiennent leur primaire

En septembre dernier, se dessine déjà le scénario de candidatures multiples à gauche, en vue de l'élection présidentielle. L'insoumis Jean-Luc Mélenchon s'est déclaré en novembre 2020, bien avant les autres. Anne Hidalgo pour le Parti socialiste, Fabien Roussel pour le Parti communiste et l'ex-socialiste Arnaud Montebourg officialisent eux aussi leurs ambitions élyséennes au mois de septembre 2021. Manquent les Verts, qui organisent une primaire pour choisir leur candidat.

Les écologistes sont donc appelés à choisir le candidat qui les représentera à la présidentielle. Un vote serré au second tour qui privilégie finalement le plus connu, Yannick Jadot, face à Sandrine Rousseau. Celui-ci est élu avec 51,03 % des voix. Plus de 100 000 personnes ont participé au vote.

À la fin du mois d'octobre 2021, cinq candidats de gauche sont déjà sur la ligne de départ. Sans aucune alliance en vue.

Janvier 2022 : la primaire populaire désigne Christiane Taubira

La course à l'Élysée voit s'ajouter une candidature : celle de Christiane Taubira. En janvier dernier, après des mois d'hésitations, de sous-entendus, l'ancienne garde des Sceaux confirme qu'elle sera bien sur la ligne de départ.

C'est dans ce contexte que le vote de la primaire populaire se déroule, fin janvier. Celle-ci a été lancée par des militants indépendants. Eux veulent une "union de la gauche". Sept candidats sont proposés : Pierre Larrouturou, Charlotte Marchandise, Jean-Luc Mélenchon, Christiane Taubira, Anne Hidalgo, Anna Agueb-Porterie et Yannick Jadot. Parmi eux, trois ne reconnaissent pas ce vote. L'insoumis Mélenchon, la socialiste Hidaglo et l'écologiste Jadot refusent d'y participer. C'est finalement Christiane Taubira qui arrive en tête. De nombreuses voix à gauche fustigent alors "une candidature de plus".

Le même mois, Arnaud Montebourg jette l'éponge, estimant "inutile d'ajouter du désordre à la confusion". L'ancien ministre de François Hollande explique n'apporter son soutien à aucun autre candidat, faute d'avoir pu mettre en place un programme commun.

Mars : Christiane Taubira contrainte de se retirer

L'ancienne garde des Sceaux, candidate puis élue par la primaire populaire, est finalement obligée de se retirer de la course au mois de mars, n'ayant pas réuni les 500 parrainages nécessaires. Christiane Taubira ne disposait que de 181 signatures d’élus.

Les militants de la primaire populaire annoncent alors soutenir Jean-Luc Mélenchon, pourtant arrivé troisième derrière Yannick Jadot. Une nouvelle qui provoque un tollé à gauche, parmi les 392 000 inscrits à la primaire. Ils feront leur mea culpa quelques jours plus tard , mais maintiennent leur soutien au chef de file de La France insoumise.

Et Samuel Grzybowski, co-fondateur de la primaire populaire, est à la fois heureux et amer de voir ce bloc de gauche créé quelques mois plus tard, lui qui a milité pendant des mois. "C’est vrai qu’il y a un soupçon de frustration de se dire 'pourquoi ca n’a pas été possible', alors que le mouvement citoyen l’avait initié." "Je pense que le mouvement citoyen avait oublié que les débats programmatiques et idéologiques étaient tellement importants et structurants que peut être il était impossible de les arbitrer sans une présidentielle" ajoute-t-il.

Pour le moment, fin mars, il reste toujours six candidats de gauche dans la course (Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Fabien Roussel et Yannick Jadot) et aucun n'est prêt à faire une alliance.

Avril : la défaite de Mélenchon à la présidentielle rebat les cartes

Ce sont donc six candidats de gauche, de Yannick Jadot pour Europe Ecologie-Les Verts à Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise, qui se présentent au premier tour. Aucun n'ira au second. Le leader insoumis échoue à la troisième place, avec 21.95% des voix, derrière Marine Le Pen (23.15%) et Emmanuel Macron (27.84%), réélu au second tour. Rapidement, l'entourage de Jean-Luc Mélenchon pointe du doigt le candidat communiste Fabien Roussel, à l'instar du coordinateur national de campagne Adrien Quatennens. "Fabien Roussel n’a pas tenu parole. Il m’avait dit que si un candidat de gauche était en mesure d’être au second tour, il était prêt à repenser sa candidature", déplore-t-il sur franceinfo au lendemain des résultats du premier tour.

La défaite, aux portes du second tour, est amère pour les insoumis et de nombreux sympathisants de gauche. De là nait la possibilité d'une alliance pour les législatives. Fabien Roussel est le premier à tendre la main à Jean-Luc Mélenchon. "Je lui propose d'additionner nos voix. La gauche peut gagner les législatives", annonce le candidat le 14 avril, depuis le siège du Parti communiste.

Mai : objectif Mélenchon à Matignon

Fort de sa troisième place à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon est déjà tourné vers ce qu'il appelle le troisième tour. Et le chef de file de la France insoumise se rêve désormais Premier ministre, en imposant une cohabitation à Emmanuel Macron. Pour ça, il veut réussir à rassembler la gauche aux législatives. "Je demande aux Français de m'élire Premier ministre" en votant pour une "majorité d'Insoumis" et de "membres de l'Union populaire" déclare-t-il sur BFMTV le 20 avril. Dans ce but, il entend lancer les négociations pour réunir les partis de gauche sous la même bannière, avec un programme commun, en répartissant les circonscriptions.

Après des heures et des nuits de négociations, sur plus d'une semaine, un accord est finalement trouvé entre la France insoumise, Génération.s, EELV, le PCF et le PS. Une première. "C'est la première fois depuis 25 ans qu'un accord général intervient entre l'ensemble des forces de la gauche", se félicite Jean-Luc Mélenchon à la convention de la Nupes, le 7 mai. S'ensuit une campagne commune, avec des candidats de la Nouvelle alliance populaire présents dans la plupart des circonscriptions françaises.

12 juin 2022 : la Nupes secoue la majorité présidentielle

Le 12 juin, à 20 heures, les candidats de la Nupes arborent dans de nombreuses circonscriptions un large sourire. Nupes et Ensemble! sont au coude à coude. L'alliance de la gauche obtient 25,6% des voix au niveau national, contre 25,2% pour Ensemble! (LREM-MoDem-Horizons) . "Le parti présidentiel est battu et défait", s'empresse de réagir Jean-Luc Mélenchon dans la soirée. Si le second tour sera évidemment déterminant, la gauche se félicite déjà d'avoir réussi à imposer nombre de candidats de son alliance, faisant presque oublier les fiascos de la primaire populaire, des accrochages et des candidatures avortées.

Il fallait un chef de file, et le score de Jean Luc Mélenchon, le 10 avril, a joué le rôle d’électrochoc, confirme Pierre Jouvet, qui a négocié pour le parti socialiste l’accord avec la France Insoumise. "C’est le lendemain de l’élection présidentielle, ou on se dit on ne peut pas continuer comme ça, à s’affronter au premier tour et a s’éliminer les uns les autres" analyse-t-il. Avant d'ajouter : "En tous ca je suis satisfait de voir que les égos, les querelles partisanes pourraient être mises de coté". Sur le fond, pourtant, restent des sujets de discorde comme la laïcité, l'Europe et le nucléaire. Pour l’instant soigneusement évités par l’ensemble des partis de gauche.

II reste une petite semaine à la Nupes pour convaincre. Il y aura 271 duels Ensemble - Nupes, et les projections donnent un net avantage aux macronistes en nombre de sièges potentiels à l'Assemblée. Mais Jean-Luc Mélenchon se voit encore Premier ministre : "Matignon ne s'éloigne pas, Matignon se rapproche", a-t-il déclaré. Réponse dimanche 19 juin au soir.