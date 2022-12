Publicité

Théâtre La grande magie à l'Espace Cardin du 7 décembre au 8 janvier 23 Par Valérie Guédot

LA GRANDE MAGIE - NADEGE LE LEZEC

La plus grande pièce de l’auteur Italien Eduardo De Filippo, entre illusion et réalité, humour et transgression, mise en scène par Emmanuel Demarcy Mota.

Une résonance pirandellienne évidente est attachée à cette pièce où De Filippo souhaitait « dire que la vie est un jeu, que ce jeu a besoin d’être soutenu par l’illusion et que chaque destin est relié au fil d’autres destins dans un jeu éternel. » Tout commence lors d’une représentation : le magicien Otto fait disparaître la femme de Calogero, à la demande de son amant, afin qu’ils s’enfuient ensemble. Tandis que quatre années sont passées, l’illusionniste a persuadé le mari trompé que le temps écoulé n’est que celui de la représentation théâtrale et que sa femme se trouve enfermée dans un coffret qu’il peut ouvrir dès qu’il sera certain qu’elle s’y trouve. Publicité Extrait : La Grande Magie - OTTO : Allons, courage, réveille-toi !

Nous devons continuer notre jeu.

Regarde, là, tout le public qui attend.

À cette heure, la fraîcheur tombe

sur le jardin du Métropole.

Cela va te paraître un siècle mais après

tu verras tout finira en un instant.

Regarde comme la mer est calme, ce soir ! La Grande Magie Répétitions Espace Cardin - Théâtre de la Ville_Nadège Le Lezec La Grande Magie utilise ainsi la métaphore fantastique et poétique pour naviguer entre illusion et réalité, dans un monde flottant où Calogero se réfugie dans le refus du réel et du temps. Fidèle à son art de portraitiste obnubilé par l’injustice, De Filippo fait également défiler plusieurs personnages d’origine et de statut social différents, confrontés à des drames ou des difficultés quotidiennes diverses, pour dessiner une vaste comédie humaine où le mystère se veut métaphore du monde. « Je crois que le langage théâtral doit s'adapter au type de dramaturgie. Il y a la comédie, le drame, la tragédie, la farce, le genre grotesque, la satire. On peut utiliser de nombreux langages qui appartiennent à la langue parlée, à la langue usuelle. La langue littéraire, c'est autre chose ; je pense, moi qu'elle a toujours été une prison pour le théâtre. Il faut adapter la langue au sujet, à la composition, au milieu que nous traitons. Il n'y a pas de langage unique pour le théâtre ; sans compter qu'il est aussi langage personnel. » Eduardo de Filippo La Grande Magie Répétitions - Théâtre de la ville_Nadège Le Lezec ►►► Distribution Texte : Eduardo de Filippo (auteur, acteur et metteur en scène de théâtre et de cinéma italien, il a donné une nouvelle vie au théâtre en dialecte napolitain) – La grande magia 1948

Scénographie : Yves Collet et Emmanuel Demarcy Mota

et Lumière : Christophe Lemaire et Yves Collet

et Conseiller magie : Hugues Protat

Costumes : Fanny Brouste

Musique : Armand Méliès

Son : Flavien Gaudon

Production Théâtre de la Ville Paris

Avec la troupe du Théâtre de la Ville : Serge Maggiani, Valérie Dashwood, Marie-France Alvarez, Céline Carrère, Jauris Casanova, Sandra Faure, Sarah Karbasnikoff, Stéphane Krähenbühl, Gérald Maillet, Isis Ravel, Pascal Vuillemot Sources Théâtre de la Ville

