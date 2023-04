Discriminations : six chiffres à retenir du rapport annuel de la Défenseure des droits

Discrimination liée au sexe, au handicap, aux origines… Le rapport annuel de la Défenseure des droits, publié lundi, dresse comme chaque année un panorama de situations très concrètes et pour lesquelles l’institution a été sollicitée en 2022. "Depuis sa création, le Défenseur des droits constate une hausse constante de ses réclamations" alerte tout d'abord Claire Hédon, avant d'ajouter que "face à ces atteintes aux droits, la vigilance de l’institution se révèle chaque jour plus nécessaire à l’action contre les inégalités, à la préservation des droits des usagers des services publics et au maintien de la cohésion sociale." Voici les cinq principaux chiffres à retenir de ce rapport.

Des réclamations en hausse de 9%

L'autorité indépendante dirigée par Claire Hédon, chargée notamment de défendre les citoyens face à l'administration, a reçu au total en 2022 125.456 réclamations, soit 9% de plus que l'année précédente. Ces réclamations traitées par les 570 délégués, présents dans les 96 départements métropolitains et cinq départements d'outremer, concernent majoritairement les relations avec les services publics : plus de 82.000 ont été reçues, en hausse de 14% sur un an. Claire Hédon a indiqué lundi lors d'une conférence de presse à Paris que "85% des réclamations sont des problèmes d'usagers de services publics". "Ce que nous constatons de manière persistante, c'est la déshumanisation du service public (...) qui se traduit par le silence", a-t-elle commenté.

Un quart des saisines concerne les droits des étrangers

"Devenu premier motif de saisine de l’institution en 2022, les atteintes aux droits des étrangers concernent près du quart des réclamations adressées au Défenseur des droits" écrit le rapport. De 6.540 en 2019, le nombre de réclamations est passé à 21.666 en 2022, soit une hausse de 231%. Cette augmentation est même de 450% en Île-de-France. La Défenseure des droits relève que le nombre de réclamations concernant les droits des personnes étrangères a "atteint, en 2022, un niveau jamais connu dans l'institution", selon le rapport, qui lie cette augmentation à " une dématérialisation excessive " des services publics. En cause dans de très nombreux cas, l'impossibilité pour les ressortissants étrangers de prendre un rendez-vous en préfecture pour demander ou renouveler un titre de séjour, obtenir une réponse des services de l'Etat ou des délais d'instruction extrêmement longs pour les obligations de quitter le territoire français (OQTF).

Claire Hédon déplore à ce titre les suppressions d'effectifs dans les services publics, qui ont un impact sur l'accueil des personnes, en rappelant que l'institution n'a pas " vocation à devenir le +Doctolib+ de la prise de rendez-vous en préfecture ".

Les réclamations liées à la protection de l'enfance en hausse de 20%

Plus spécifiquement, la Défenseure des droits déplore "l'état dramatique" de la protection de l'enfance, dont les réclamations sont en hausse de 20% sur un an pour atteindre 3.586. "Comme ce qu'il se passe dans les Ehpad, cela concerne aussi la petite enfance. On manque de moyens pour les personnes vulnérables", commente Claire Hédon.

Elle précise que depuis de nombreuses années, "le Défenseur des droits met en garde les pouvoirs publics sur une situation qui ne cesse de se dégrader au détriment de l’intérêt supérieur de l’enfant : manque de places en foyer et d’assistants familiaux, placements non exécutés (...) ruptures dans les parcours des enfants…" Enfin, Claire Hédon ajoute considérer que "les réponses institutionnelles à ces besoins ne sont pas à la hauteur des enjeux et portent atteinte à aux droits fondamentaux des enfants, protégés par la Convention internationale des droits de l’enfant."

La semaine dernière, un rapport de l'Igas dénonçait des maltraitances au sein des crèches .

20% des saisines pour discriminations concernent un handicap

Dans son rapport, la Défenseure des droits note par ailleurs une légère hausse (+2%) des réclamations en matière de lutte contre les discriminations, pour atteindre 6.545 l'an dernier, dont 20% concernaient des discriminations en raison du handicap.

D'après le rapport, l’emploi demeure en 2022, le premier domaine de discriminations. D'ailleurs, il y a encore de trop nombreux cas où le congé maternité et désormais le congé paternité ont été des freins freins à l’embauche. De nombreuses femmes, explique la Défenseur des droits, se voient encore reprocher leur "manque de loyauté" lorsqu’elles ne signalent pas qu’elles attendent un enfant lors d’un entretien. Or, rappelle la Défenseure des droits, absolument rien ne les y oblige. Ainsi, d'après le rapport, "de trop nombreuses réclamations parviennent encore au Défenseur des droits de la part de femmes dont les contrats ont été interrompus (fin de période d'essai, non renouvellement d'un contrat à durée déterminée) parce qu'elles étaient enceintes" et ce "malgré un cadre législatif protecteur et une jurisprudence bien établie."

La Défenseure des droits, qui a rendu en 2022 sa toute première décision pour soutenir un jeune père victime de discrimination, candidature écartée dans une collectivité au motif que cet homme allait prendre son congé paternité de 28 jours. Le rapport donne des précisions. "Un candidat à un CDD au sein de l’école d’arts d’une commune, dont la candidature avait été acceptée, a été écarté à la suite de l’annonce de sa future paternité et de son intention de prendre son congé de paternité de manière fractionnée aux mois de septembre 2021 et janvier 2022." Ainsi, au-delà de cet exemple, Claire Hédon "souhaite permettre une prise de conscience des employeurs publics sur la nécessité de mieux respecter les droits liés à la parentalité." L’institution a aussi défendu une femme licenciée après avoir dénoncé des faits de harcèlement sexuel, ou encore plusieurs détenteurs de titulaires de titres de séjours pluriannuels mais à qui l’on refuse une mission d’intérim.

Hausse de 51% des réclamations sur la protection des lanceurs d'alerte

Les réclamations concernant l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte ont enfin bondi de 51% en un an, passant de 89 à 134, après la promulgation de la loi du 21 mars 2022 renforçant leur protection.

Dans son rapport, Claire Hédon note que "2022 a été une année charnière pour la protection des lanceurs d’alerte." "L’institution, chargée depuis 2016 d’accompagner et de protéger les lanceurs d’alerte, dispose désormais d’un pouvoir de certification. De premières certifications ont pu être attribuées en 2022 et le travail continue pour renforcer le dispositif et assurer la protection effective de toute personne lançant une alerte."

115 saisines liées aux manifestations sur les retraites en 2023

Comme les années précédentes, l'année 2022 a été marquée par des saisines liées aux relations entre police et population : la Défenseure des droits a enregistré une légère hausse (+2%) des dossiers liés à la "déontologie de la sécurité", avec 2.455 réclamations, dont la majorité concerne l'action des forces de l'ordre. Statistiquement, les manquements à la déontologie de la sécurité représentent 3% des réclamations reçues par l'institution l'an dernier.

Outre ses conclusions pour l'années 2022, la Défenseure des droits a profité de la conférence de presse de ce lundi pour annoncer que la mobilisation contre la réforme des retraites a donné lieu en 2023 à "115 saisines depuis le début des manifestations sur les retraites et dans l'immense majorité sur les trois dernières semaines ou le dernier mois", a également indiqué lors d'une conférence de presse Claire Hédon. Ces dernières semaines, la gauche, des syndicats et des ONG de défense des droits humains ont sévèrement critiqué le recours à leurs yeux excessif à la force par les policiers et gendarmes lors de la mobilisation contre la réforme des retraites ou la manifestation contre les mégabassines à Sainte-Soline (Deux-Sèvres) le 25 mars.