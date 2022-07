La Japan Expo rend honneur aux Kaijus, des monstres en phase avec notre époque

Même dans les immenses halls de la Japan Expo, les Kaijus sont impossible à manquer. Qu'ils soient en poster ou en déguisements, les Godzilla, Gamora, Mothra, Rodan ou Ghidorah ont d'ailleurs toujours autant de succès, près de 70 ans après le premier film, Gojira, du réalisateur Ishiro Honda. L'un des grands succès du manga depuis l'année dernière d'ailleurs, Kaiju N°8, vendu à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde, fait revivre ces grands monstres mythiques de la culture niponne. Et en 2022, les Kaijus n'ont rien d'anachronique, bien au contraire.

Des monstres pour les enfants

Leur cri tétanise le monde. Il y a Godzilla le reptile préhistorique, Mothra le papillon divin, ou encore Gamera la tortue millénaire. "Ça peut aller du dinosaure géant à des créatures un peu plus étranges, un peu baroques, inspirés du dadaïsme", explique Fabien Mauro, auteur et spécialiste du cinéma de science-fiction japonais. Les Kaijus sont des monstres géants et effrayants qui détruisent tout sur leur passage depuis des dizaines d'années. "C'est un terme qui signifie 'bête étrange', 'bête mystérieuse', et c'est un terme qu'on associe en général aux monstres géants du cinéma de science-fiction japonais. Le premier kaiju officiel est Godzilla, qui a été créé en 1954. C'est une sorte de créature préhistorique mutante issue des bombardements nucléaires opérés dans le Pacifique en 1954", ajoute-t-il.

À sa sortie au Japon, le monstre a tout de suite fasciné les enfants, car ce n'est pas une créature gratuitement méchante. L'illustrateur Yuji Kaida est né un avant la sortie du tout premier film. "Tous les enfants de ma génération ont été élevés avec cette passion pour les films de Kaijus", se souvient-il. Les affiches, le trait, la couleur, ce qu'elles disaient du film, attiraient tout de suite l'œil. Kaida, qui dit "avoir gardé son cœur d'enfant" toute sa vie, a fait de sa passion un métier puisqu'il est devenu, après être passé par les Beaux Arts de Kyoto, l'un des grands illustrateurs indépendants du pays, spécialisé dans les Kaijus, au point d'avoir été surnommé le "Peintre des Kaijus".

La symbolique écologique

Dans la culture niponne, le kaiju n'est pas qu'un monstre destructeur, incontrôlable et sans qu'on ne puisse y trouver quelconque sens. Bien au contraire : "La présence des Kaijus dans notre monde est une sorte d'alerte contre l'orgueil des hommes qui détruit l'équilibre de la nature", analyse Yuji Kaida. Une symbolique née de la vie quotidienne des japonais. *"*Nous vivons dans un pays balayé par les catastrophes naturelles, comme les typhons, les tremblements de terre, les tempêtes de neige et les tsunamis. On ne peut rien faire contre la puissance de la nature. Mais nous avons appris à coexister, n'est-ce pas ? Car la nature enrichi la vie entière. De la même façon, les hommes doivent coexister avec les Kaijus. Ils nous rappellent que ce sont des êtres supérieurs, qu'ils seront toujours plus puissants que nous, et que c'est là l'équilibre naturel à respecter" explique l'illustrateur.

Yuji Kaida, lors d'une exposition de ses oeuvres à Tokyo en 2014. © AFP - YOSHIKAZU TSUNO / AFP

Il y a une double signification, abonde Fabien Mauro : "Les Kaijus sont l'incarnation physique des dérives scientifiques de l'humanité, notamment de la bombe nucléaire, de la bombe à hydrogène. Mais aussi, elles incarnent des forces telluriques, des forces volcaniques, des forces aquatiques, qui viennent rappeler aux hommes que la nature l'emporte toujours et qu'on reste de petites choses sur cette planète comparé à ces titans."

"Shin Godzilla incarne vraiment le Japon post-Fukushima"

Malgré son grand âge, Godzilla est encore omniprésent dans le cinéma mondial. Même les Kaijus de façon plus générale. Le cinéma japonais a d'ailleurs puisé dans son histoire récente pour renouveler ses films, ses histoires, et ses interrogations autour de l'implication de l'homme dans la dégradation de la planète, sa réaction face aux crises, ses responsabilités. "Un film comme Shin Godzilla incarne vraiment le Japon post-Fukushima. Vous avez quelque chose qui arrive, une catastrophe qui s'enclenche, qui explose. Comment faites-vous pour gérer ou ne pas gérer justement cette catastrophe qui, là en l'occurrence, s'incarne sous la forme d'un monstre géant ?"

"Le film récupère tous les visuels, l'imagerie qu'on a vu en mars 2011. On voit les typhons, on voit les bateaux qui sont propulsés sur poussés sur des plages. On va mettre en avant le caractère destructeur des créatures en montrant un gouvernement japonais qui peine à gérer ce type de crise totalement inédite. Donc l'allégorie est bel et bien là et elle est bel et bien comprise et assimilée" poursuit Fabien Mauro.

Et ce n'est pas un hasard, si au moment où le climat se dégrade, Hollywood s'empare du monstre depuis une dizaine d'années, avec des remakes des classiques et nouveaux films autour de Godzilla, qui se retrouve à affronter d'autres Kaijus et même (comme en 1962) King Kong. On citera aussi les Pacific Rim, avec la même symbolique derrière, qui voit des robots humains affronter les Kaijus comme pour tenter de lutter contre l'ordre des choses. "Il y a un contexte politico-climatique puisque dans les films américains, on met plus l'accent sur la dégradation de la nature. Godzilla doit venir, de cette manière, rééquilibrer toujours cet équilibre naturel très précaire", note l'auteur et spécialiste du cinéma de science-fiction japonais