La justice française ordonne le procès de dignitaires syriens pour complicité de crime contre l'humanité

C'est une décision qualifiée d'historique par les proches des deux disparus franco-syriens, Mazzen et Patrick Dabaggh, arrêtés dans leur maison de Damas en novembre 2013. Des juges d'instructions français ordonnent le procès aux assises de trois proches de Bachar-el-Assad, accusés de complicité de crimes contre l'Humanité et délits de guerre. Pour la première fois, des exactions commises par le régime pendant la guerre en Syrie, pourraient être jugées en France.

"C'est un signal très fort envoyé à tous les membres du régime. Il n'y a pas d'impunité pour ces crimes là, ils en payeront le prix", clame Obeida Dabbagh. En 2016, il a porté plainte et saisi la justice française pour qu'elle enquête sur la disparition de son frère et de son neveu.

Disparitions forcées et tortures

Sur les photos de famille, on les voit échanger des sourires complices. Mazzen, 54 ans, travaillait comme CPE au lycée de Damas. Son fils, Patrick, 20 ans, étudiait la psychologie à l'Université. Emmenés à l'aéroport militaire de Mezzeh dans l'une des geôles les plus meurtrières de Bachar-el-Assad, ils ont probablement été torturés et n'ont plus jamais donné signe de vie. Le régime les a déclaré morts en 2018.

"Dans leur ordonnance rendue aujourd'hui, les juges d'instruction français ont estimé que derrière la disparition forcée de Mazzen et Patrick, il y avait un système, une politique mise en place au plus haut niveau de l'état", détaille Me Clémence Bectarte, avocate de la famille Dabbagh et de la fédération internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH).

Trois très hauts responsables hiérarchiques syriens, rouages essentiels du système sécuritaire, sont donc accusés. Ali Mamlouk, considéré comme le bras droit de Bachar el-Assad, chef des services secrets syriens, Jamil Hassan, directeur des services de renseignements de l'armée de l'air syrienne et Abdel Salam Mahmoud, responsable local du service sur le site de Mezzeh.

Vers un procès en l'absence des accusés

En 2018, l a justice française avait émis des mandats d'arrêts internationaux à leur encontre . Il est peu probable qu'ils soient interpellés avant le début de leur procès. Ils pourraient donc être jugés en leur absence.

Cette procédure va permettre de documenter encore davantage le conflit syrien. Une vingtaine de victimes syriennes, rescapées du centre de détention de Mezzeh, sont venus témoigner devant les magistrats. "Ce sont des preuves qu'il faut conserver et qui pourront peut-être servir à l'avenir, dans le cadre d'une action en justice plus globale contre le régime ou qui sait, au procès de Bachar-el-Assad", avance Me Bectarte.

Mazzen et Patrick Dabbagh, arrêtés à Damas en Syrie, en novembre 2013. © Radio France