La justice ordonne le placement en détention provisoire de Pierre Palmade

La chambre de l'instruction a ordonné lundi le placement de Pierre Palmade en détention provisoire avec mandat de dépôt, un peu plus de deux semaines après le grave accident de voiture provoqué par le comédien, dont les tests ont révélé ensuite qu'il était positif à la cocaïne .

Mis en examen pour homicide involontaire et blessures involontaires, Pierre Palmade avait été dans un premier temps assigné à résidence sous bracelet électronique, dans le service d'addictologie de l'hôpital Paul-Brousse, dans le Val-de-Marne. Mais le parquet avait fait appel de la décision du juge des libertés et de la détention. L'audience s'est tenue vendredi 24 février, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. La décision avait été mise en délibéré. Entre-temps, l'humoriste a été victime samedi soir d'un AVC, qui a conduit à son hospitalisation au service de neurologie du Kremlin-Bicêtre.

"Prévenir le renouvellement de l'infraction"

Les magistrats ont toutefois estimé que son placement en détention était nécessaire "pour prévenir le renouvellement de l'infraction" et "préserver les investigations", a précisé à France Inter une source proche du dossier. Quant au mandat de dépôt, sa "mise en œuvre relève désormais de la compétence du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Melun, auquel il va être transmis accompagné de la décision immédiatement exécutoire", précise le procureur général Rémy Heitz, dans un communiqué.

D'après les informations de France Inter, Pierre Palmade devrait rejoindre un établissement pénitentiaire francilien une fois qu'il ne sera plus hospitalisé.

Un homme et son fils toujours en réanimation

Le 10 février, sur une route départementale de Seine-et-Marne, l'humoriste conduisait une voiture qui a percuté un véhicule venant en face. Outre le comédien, l'accident a fait trois blessés graves : un homme de 38 ans, son fils de six ans et sa belle-soeur de 27 ans, qui a perdu après la collision le bébé de six mois qu'elle attendait.

Pierre Palmade, testé positif à la cocaïne, a "reconnu", selon le parquet, en avoir consommé, ainsi que des drogues de synthèse, avant de prendre le volant. La gendarmerie s'est vu confier des investigations sur des soupçons d'infraction à la législation sur les stupéfiants. D'après les dernières informations sur leur état de santé communiquées par le parquet, le conducteur et son fils sont toujours hospitalisés en réanimation dans un état grave.