La K-pop débarque à la Japan expo : retour en chiffres sur un phénomène mondial

La Corée s'invite à la Japan Expo. Le plus grand salon sur la pop culture japonaise en France fait cette année un écart à sa ligne directrice, avec l'arrivée du "K-pop village" dans l'un des hangars de l'exposition, à Villepinte (Seine-Saint-Denis). Un espace de danse dédié spécialement à la musique pop coréenne, qui verra défiler quatre groupes de danse K-pop tout au long de l'évènement.

Un exemple de plus de la place colossale prise par la K-pop dans l’industrie et dans le monde de la musique en général. Mais comment ce style s’est-il, en quelques années, imposé comme un véritable pilier du soft power coréen ? Retour en cinq chiffres sur le style musical qui a conquis les charts de la planète.

1,8 million de disques

C'est le nombre de disque vendus par les pionniers de la K-pop, le groupe Seo Taiji & Boys, lors de la sortie de leur premier album. Le premier passage du boys band à la télévision coréenne, le 11 avril 1992, marque la naissance de la K-pop aux yeux du grand public. Ils posent les bases de ce nouveau style musical : un boys band, un mélange des genres aux accents hip-hop, et un univers déjà très visuel.

Cette performance de Seo Taiji & Boys et l’album éponyme sorti l'année de leur performance marquent un tournant pour la K-Pop, en ouvrant la voie à toute une génération de jeunes artistes coréens.

Huit millions de dollars

Il s'agit de la somme générée par le clip de Gangnam Style, du chanteur Psy, en 2012. Vingt ans après la naissance de la K-pop, le titre fait exploser le style à l’international et secoue l’industrie de la musique. Le Coréen fait la couverture de Billboard (magazine américain consacré à l'industrie du disque) et son morceau devient le premier à atteindre la barre du milliard de vues sur Youtube, record aussi symbolique que révélateur du succès du titre.

Dans la foulée, Psy signe avec un des managers américains les plus en vogue de l’époque, et scelle définitivement l’avenir de la K-pop hors des frontières de son pays d’origine.

25,8 milliards d'écoutes

C’est le nombre total d'écoutes atteint en 2021 par BTS, un des groupes de K-pop les plus célèbres de la planète. Un record absolu pour des artistes coréens, et qui a placé le groupe sur la majorité des podiums de plateformes de streaming. BTS s’est ainsi hissé à la troisième place des artistes les plus écoutés sur Spotify l’année dernière, et leur chanson "Dynamite" est la plus écoutée sur Apple music depuis des mois.

30 heures

Il n’aura fallu que 30 heures au groupe de K-pop Blackpink pour atteindre les 100 millions de vues sur Youtube, et établir un record absolu sur la plateforme. Un score sans précédent, réalisé en 2020 par le groupe féminin le plus célèbre du style, seulement quatre ans après sa formation en 2016.

Blackpink détient aussi le record du nombre d'abonnés sur Youtube pour un artiste musical, avec 70 millions d'abonnés, selon l'agence de promotion du groupe. En tout, leur chaine comptabilise à ce jour 32 vidéos qui atteignent ou dépassent les 100 millions de vues sur la plateforme.

3,6 milliards de dollars

C’est la valeur des retombées économiques générées par le groupe BTS en Corée du Sud, selon l’institut de recherches Hyundai. Un chiffre qui se base surtout sur le surplus de visibilité offert aux marques coréennes par le groupe à l’international et sur le nombre de touristes qu’il attire. En 2017, 800.000 personnes se sont rendues en Corée du Sud grâce à l’aura du groupe, ce qui représente plus de 7% du nombre total de touristes étrangers.