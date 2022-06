Rapport de force

Voilà… on a le gouvernement ! Ouf c’en est fini de cette période de remaniement. Cette semaine a été dominée par les tractations sur la formation de l’équipe d’Elisabeth Borne.

Il faut d’abord revenir sur les conditions de la nomination d’Elisabeth Borne à Matignon. Tous les journaux l’ont racont é: jusqu’à dimanche matin, c’était Catherine Vautrin, présidente du Grand Reims qui était pressentie, et même plus… quasi nommée. Une hérésie au regard du discours très social-écolo du président candidat à Marseille entre les deux tours de la présidentielle ! Nommer à nouveau un troisième premier Ministre venu de la droite, alors que le macronisme est censé être le dépassement du clivage gauche-droite, ça aurait été très mal pris par une grande partie des parlementaires de la majorité.

Il faut se souvenir que - pour ce qui est des députés LREM (donc si l’on retire le Modem et Agir) - la plus grande partie d’entre eux viennent de la gauche ou du monde associatif plus proche de la gauche que de la droite. Le barycentre originel du macronisme n’est pas respecté depuis cinq ans à travers les nominations et la couleur des décisions… Il fallait sans doute que ça cesse. Pour une fois la majorité a imposée quelque chose au président, mais en douce, en privé, en coulisse, preuve de l’immaturité politique persistante de ce mouvement politique qui, il faut bien s’en souvenir, n’a que six ans ! Cela dit, l’équilibre général de ce gouvernement reste quand même plutôt à droite, à l’exception notable de Pap N’Diaye.

Publicité

Borne nommée, restait le gouvernement. Les périodes de remaniement sont pénibles pour les journalistes politiques. Heureusement à France Inter on ne glose pas à l’antenne sur les hypothèses : qui part ? Qui arrive ? Qui change de crémerie? Le petit jeu des chaises musicales et la valse des noms. C’est un moment où s’épanouissent tous les poncifs éculés du journalisme politique, version commentateur hippique. C’est le moment de refuser les invitations de chaines d’infos à venir remplir le temps d’antenne de nos analyses plus ou moins informées sur l’état des rumeurs. Ne pas se retrouver dans ces vaines discussions de plateaux qui renforcent la personnalisation à outrance, l’un des fléaux qui abêtit notre vie démocratique.

Parce qu’en matière de remaniement une information peut-être déjà dépassée au moment où vous l’obtenez. Tout simplement parce qu’un même ministère se voit attribuer plusieurs fois en quelques jours, tant les critères contradictoires sont nombreux pour que soit établie une équipe qui à la fin tient la route, ne recèle pas trop de mise en examen potentiels ou de gaffeurs surprises ! Et puis il y a les noms qui sortent trop tôt, justement pour être largement commentés, critiqués et pourquoi pas rejetés par le président, qui s’aperçoit à cette occasion que la personne envisagée risque de susciter plus de problèmes que de solutions. Enfin l’exercice est impossible parce que les seules vraies infos sont dans la tête du président et sans doute aussi dans celle du secrétaire général de l’Elysee. Et même bien logées dans ces deux têtes, ces informations ne sont même pas définitives avant l’annonce !

Bref, commenter un remaniement c’est, au mieux se tromper, au pire participer à une manip’. Et comme, franchement, on peut très bien survivre démocratiquement en ne sachant pas pendant trois jours qui sera le ministre de l’Industrie, je ne vois pas de raison particulière de s’intéresser à un remaniement avant d’avoir la liste définitive. D'autant que, faites le compte vous-même, au fond, combien de noms de ministres vous connaissez ?

La polémique à la c… noix

Pap NDiaye à l’éducation , voilà qui met un terme, espérons-le, à l’obsession de ce ministère (sous Blanquer) à faire la chasse au wokisme fantasmé. Mais les idées de l’historien devenu ministre sur ce que la France devrait faire pour faire face honnêtement à son passé colonial et esclavagiste devraient réveiller la fabrique nationale de polémique à la C… Éric Zemmour ! A samedi prochain, ​​​​​​​Thomas Legrand