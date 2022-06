La lettre politique de Thomas Legrand #17 : " NUPES ? Comment dire…"

Rapport de force

En attendant le Premier ministre, comme toujours les spéculations vont bon train dans les entourages. Ne revenons pas sur les noms qui courent, on les connaît et surtout, on n’en sait rien. Malgré ce qu’Emmanuel Macron a dit à la presse en début de semaine, pas sûr du tout que lui-même (à ce moment-là) savait qui il nommerait à Matignon… Beaucoup, autour de lui en étaient certains. À ce jour, samedi matin, on ose espérer qu’il sait quand même… Mais surtout, signe des temps, l’impatience n’est pas palpable. Au fond, peu importe qui le président choisira, chacun sait que tout se décide à l’Élysée et que malgré les dénégations et les promesses de changement de gouvernance, de tentatives d’horizontalité, de déjupiterisation, tant que le couple Kohler/Macron sera rue du Faubourg-Saint-Honoré, le pedigree politique du Premier ministre reste secondaire. Ce sera une femme, c’est la seule quasi-certitude… Preuve de la permanence de cette centralisation du pouvoir à l’Élysée, quand vous appelez un macroniste (même réputé proche du Saint des saints) pour avoir des infos, c’est lui qui vous demande, persuadé qu’on en sait plus qu’eux : "Alors vous avez des infos sur le prochain gouvernement ?"

Gros débat interne dans les rédactions sur la façon de prononcer l’étrange acronyme de la Nouvelle Union Populaire, Écologiste et Sociale. "Nupesse" ? "Nupse" ? "Nupe" ? ( Jean-Luc Mélenchon, lui-même, a dit le NUPE puis la NUPSE…). Les politiques ne pensent pas toujours au son que produit le nom de leur mouvement quand ils en décident. Emmanuel Macron avait-il vraiment décidé que le parti présidentiel s’appellerait "Larème" ? Notre directeur de la rédaction Philippe Lefébure a décrété dans un mail interne que l’on devait dire NUPE (il faut bien harmoniser la prononciation à l’antenne). Cette décision résulte de multiples débats dans les couloirs de la rédaction, dignes de l'Académie française. En français, le S est muet après un E… Oui, mais alors on supprime le mot social du nom ? On n'a qu’à mettre un accent sur le E pour pouvoir prononcer le S… Après tout, le E d’écologie, c’est un É ! Oui, mais est-ce à nous de mettre un accent sur le E à l’oral alors que les responsables de ce mouvement n’en mettent pas à l’écrit ?! Bref, on a fait au plus simple et ce sera NUPE… Nous avions eu le même genre de débat quand l’UMP était devenue Les Républicains. Comment les appeler alors que tout le monde est républicain. Un mail interne avait décrété qu’on devait dire "le parti Les Républicains" et jamais "Les Républicains"… Moralité : tout le monde dit LR… La question ne se posera plus très longtemps s’agissant de la NUPE… Puisqu’une fois élus socialistes, écologistes et insoumis auront chacun leur groupe. La NUPE sera de l’histoire ancienne… La AUPE (Ancienne Union Populaire et Sociale). Coulisse de la matinale...

Lundi matin, en entrant dans le studio, Dominique Seux et moi avons été un peu glacés par le regard d’acier de l’homme assis en face de Léa Salamé. Un ancien officier de la milice privé russe Wagner venait parler de son livre. Il avait vraiment la tête, le regard et la corpulence des méchants de James Bond. On a dû faire une drôle de tête en rentrant dans le studio parce qu’on a vu Léa et Nicolas se mordre la lèvre pour réprimer un fou-rire. Nous avons réussi à l’éviter en fuyant chacun nos regards…

Plus tard dans le couloir, on présente Marat Gabidullin (l’ancien officier de la Wagner) à François Hollande, invité de 8h20 . Les deux hommes ont parlé du Mali. C’était assez étonnant de les voir discuter alors que l’ancien président avait sans doute ordonné (en secret bien sûr) quelques opérations spéciales contre cette milice qui pourrissait la vie des soldats français au Mali. J’ai demandé à François Hollande, en aparté, s’il avait donné de tels ordres. Il m’a répondu non… Bien sûr !

Puis François Hollande a raconté la cérémonie de ré-investiture d’Emmanuel Macron . Il s’y est fermement ennuyé, mais passait le temps en décomptant la longueur de poignées de mains et des accolades présidentielles pour tenter de déceler qui étaient en odeur de sainteté et qui était au rebut… En bon connaisseur des phénomènes de cour à l’Élysée, l’ancien conseiller de François Mitterrand (en matière de cour, c’est sans doute avec VGE ce que l’on a fait de mieux) et ancien président affirme que rien n’a changé. Toujours ce mélange de componction et d’obséquiosité qui caractérise la gestuelle et les attitudes de ceux qui profitent de ce moment solennel pour avancer leurs pions. Jamais avare de bon mot, François Hollande, après avoir fustigé la NUPES finit par lâcher : "quel week-end entre la cour du roi et la cour des miracles" (la NUPES).

Le lendemain, nous recevons Laurent Berger . Dans le couloir, on discute évidemment du Premier ministre. Aucune info, que des spéculations. Nicole Notat, l’ancienne secrétaire générale de la CFDT ? "J’espère que non" répond Berger, inquiet."J'aime bien Nicole, mais ça pourrait abîmer l'image du syndicalisme". Elisabeth Borne ? "Elle aurait le bon profil par rapport au portrait-robot que dresse Emmanuel Macron… Mais c’est une femme dure que j’aime bien, quand on est au téléphone elle est parfois si rude que je dois lui raccrocher au nez !"

La polémique à la c… noix

Taha Bouhafs ne sera pas candidat . La vraie raison reste mystérieuse. Les partenaires (surtout Fabien Roussel) de la NUPES ont fait pression sur les Insoumis pour écarter le journaliste activiste, plus troll que reporter. Une enquête interne pour agression sexuelle est en outre dirigée contre lui… La vraie raison de son évincement est sans doute là. À vrai dire, que LFI renonce à faire entrer les mœurs trolliennes de Twitter à l’Assemblée est plutôt une bonne chose. À samedi prochain, ​​​​​​​Thomas Legrand