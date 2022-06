La lettre politique de Thomas Legrand #20 : "Mauvaise semaine"

Rapport de force

Comment commenter, chroniquer, éditorialiser une non-campagne ? Et pourquoi cette non-campagne ? Est-ce simplement l’effet de la stratégie présidentielle ? Emmanuel Macron a donné la consigne à ses ministres de ne pas trop s’exprimer et de toute façon, ils ont été nommés (exprès ?) juste avant la date à partir de laquelle les membres du gouvernement doivent observer une période de réserve et ne pas annoncer de futures réformes. Au-delà de la tactique élyséenne du passage en douce, il y a une sorte de lassitude politique. La période de la campagne présidentielle est longue, surtout depuis qu’elle est précédée des primaires. De plus, les chaînes d’info en continu tapissent ces longs mois de campagne d’un bruit de fond politique continu, souvent composé de polémiques et de récits de compétitions individuelles qui ont de quoi lasser les électeurs mais aussi les politiques eux-mêmes… Enfin, la mécanique électorale propre aux législatives telle qu’elle est organisée (mode de scrutin, uninominal, majoritaire à deux tours) éteint le suspens dans une configuration tripartite. Si la prime au camp du président fraîchement élu est évidente, il n’en va peut-être pas de même pour la prime au président fraîchement réélu ! Mais la configuration actuelle du paysage politique enlève tout suspens. À moins d’un effondrement total du parti présidentiel, sa situation centrale lui assure, pour les duels de second tour contre la NUPES ou le RN, une capacité de rassemblement qui, dans un cadre de faible participation, est un incontestable avantage, quasi mécanique. Le seul suspense apparu cette semaine est le suivant : la majorité macronnienne sera-elle absolue ou relative ?

Autre interrogation, quand même : qui arrivera en tête au niveau national au premier tour entre la NUPES et Renaissance ? L’enjeu est de taille parce que selon l’ordre d’arrivée, le niveau de légitimité ressentie pour la future majorité ne sera pas le même et sa capacité à réformer non plus.

Publicité

Souvenirs

Je ne connaissais pas Frédéric Leclerc-Imhoff mais l’annonce de sa mort nous a replongé dans des souvenirs pénibles. Celui de la mort de Pierre Billaud en Afghanistan. Ancien reporter de France Inter, il avait rejoint RTL quand j’y étais encore. C’est lui qui, en 2001, m’avait remplacé comme grand reporter au service étranger au moment où j’ai été nommé correspondant de RTL à New York. Juste après le 11 septembre, Pierre m’avait rejoint à Manhattan pour couvrir les suites de l’attentat que j’avais vécu en direct… Dans la foulée, il est parti en Afghanistan pour couvrir l’offensive de la coalition. Il y a été tué. Les portraits de Frédéric Leclerc-Imhoff publiés dans la presse m’ont rappelé Pierre. Pierre et Frédéric sont morts à 32 ans. A samedi prochain, ​​​​​​​Thomas Legrand