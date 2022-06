La lettre politique de Thomas Legrand #21 : "Plus que neuf dodos"

Rapport de force

Nous y voilà… On arrive au bout de cette longue, très (trop ?) longue période d’élections qui avait commencé il y a plus d’un an avec les primaires écologistes, puis LR… Plus que neuf dodos avant de clore cette séquence interminable et moyennement enrichissante. L’état du rapport de force aujourd’hui peut aboutir à une absence de majorité . Ce n’est pas le plus sûr. Ce vendredi, les sondages montrent un petit regain - mais ce sont toujours les tendances des derniers moments qu’il faut observer - pour la majorité sortante. Il se peut que l’agressivité de Jean-Luc Mélenchon depuis une semaine rallume quelques petits signaux d’alerte chez les électeurs modérés et joue en sa défaveur après une belle dynamique ( création de la NUPES ) depuis la présidentielle. L’écosystème médiatique, fait de chaînes tout-infos et de réseaux sociaux, amplifie toujours le bruit de la radicalité et polarise les débats. On a l’impression que toute la société est à cran, que tout le monde veut renverser la table. Or, la véritable majorité silencieuse, de nos jours est celle qui n’est certes pas très contente d’un Emmanuel Macron qui semble improviser son second mandat, mais qui ne compte pas tout envoyer balader pour autant. Les modérés sont la clé de ce scrutin. Les électeurs de centre-droit et les sociaux-démocrates. Comment vont se comporter les millions de Français qui depuis 60 ans ont toujours eu un candidat socialiste dans leur circonscription et qui, dans plus de 400 circos sur 577, n’auront le choix qu’entre un macronien et un LFI ? Comment vont se comporter les électeurs légèrement conservateurs face "au risque NUPES" ? Vont-ils privilégier le sortant LR ou voter utile pour le candidat macronien, seul à même d’éviter une majorité de gauche ?

En tout état de cause s’il n’y a pas de majorité, alors le macronisme devra décider de s’appuyer sur l’un de ses voisins - pour peu que ceux-ci acceptent - de gauche ou, plus probablement de droite. Le macronnisme devra alors décider de quel côté il entend pencher (il sera enfin facile à définir). Le funambule ne peut pas passer sa vie sur son fil !

La polémique à la c… noix

"La police tue !" , affirme Jean-Luc Mélenchon après la série de morts à la suite de refus d’obtempérer . L’expression n’aura certainement pas été pour rien dans cette série des sondages d’aujourd’hui qui montrent un coup d’arrêt à la dynamique de la NUPES. C’est une polémique à la noix parce qu’un débat sur la doctrine de l’emploi de la force dans le maintien de l’ordre est vraiment nécessaire en France et se focaliser sur cette expression n’aide pas. D’un côté les insoumis affirment que sans cette saillie typiquement méluchienne le sujet n’aurait pas fait la une et donc le débat n’aurait pas eu lieu. C’est vrai. Mais à cause de cette expression globalisante le débat a lieu de la mauvaise manière. Or s’il est abusif et provocateur de dire que la police (parce qu’elle est la police) tue, il serait quand même pertinent de remarquer que la logique robocopisante de la police française fait plus de morts que chez nos voisins. Est-ce la société qui est plus violente ? Et si c’est le cas, ce qui se discute, pourquoi est-elle plus violente ? Voilà un beau débat. Comme trop souvent dans notre environnement institutionnel et politique, fait pour l’affrontement et le tout ou rien, amplifié par la chambre d’écho des médias bolorisés et des réseaux sociaux, les débats sont simplifiés et frustrants. À vendredi prochain, Thomas Legrand