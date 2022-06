La lettre politique de Thomas Legrand #22 : "Le début de la fin du En même temps"

Rapport de force

Nous voilà arrivés au terme de ce marathon électoral… Au début de cette période, il y a plus d’un an, quand LR et les écologistes étaient en campagne pour leurs primaires, l’ambiance générale était à la droitisation. Aujourd’hui, c’est la NUPES qui donne le tempo de l’actualité, le pouvoir d’achat s’est installé solidement en tête des préoccupations des Français (fin du mois) et les chaleurs record (fin du monde) nous rappellent à nos responsabilités environnementales. Dans le débat public, du moins, la préoccupation identitaire est passée au second plan et l’élimination au premier tour d’Eric Zemmour a calmé les aboyeurs des chaînes bolorisées… Ça repose !

Ce qui domine, c’est le suspense ! Emmanuel Macron aura-t-il une majorité ? S’il parait très compliqué pour la NUPES d’obtenir 289 sièges, la majorité sortante n’est pas du tout assurée, pour autant, d’atteindre ce chiffre clé qui permet de gouverner. Ce qui est certain, c’est que paradoxalement, alors que LR est au fond du trou électoral, sa position dans l’hémicycle peut fournir au parti de la droite un pouvoir insoupçonné. Ce sont les joies et les absurdités du scrutin majoritaire à deux tours, par circonscriptions.

Publicité

Sur ce suspense, il est intéressant de comparer le on et le off des responsables politiques. Clémentine Autain concédait lundi, en marge de la matinale , que l’objectif maximal imaginable serait, pour la NUPES, d’atteindre 200 députés. Chez les macronistes l’aile droite jubile ! Alors que le discours d’Emmanuel Macron en fin de campagne présidentielle et le choix d’Élisabeth Borne plutôt que de Catherine Vautrin pour Matignon leur faisaient craindre un second mandat plus à gauche que le premier, la puissance de la NUPES, qui pourrait priver le président d’une majorité absolue ou la faire dépendre d’Agir et d’Horizon, renforce la droite ! Et déjà, dans les conversations que l’on peut avoir en privé avec les macronistes, on sent les prémisses de l’après Macron. Les macronistes frustrés (ce devait être la droite autour d’Édouard Philippe, ce sera la gauche autour de… Qui ?) vont commencer à s’organiser. M’est avis que la relative solidarité et bonne entente des macronistes des deux rives pendant le premier mandat, ne va pas durer et que des personnalités vont rapidement tenter d’incarner l’après Macron…. D’autant que pour l’instant, Élisabeth Borne ne brille pas par son autorité naturelle sur la majorité. Si la majorité ne devait être que relative, les macronistes de gauche ne tarderaient pas à se trouver un leader pour être le pendant d’Édouard Philippe. Emmanuel Macron sera le spectateur (à quel point actif ou impuissant ?) du début de la fin du "En même temps".

La polémique à la c… noix

Jean-Luc Mélenchon s’est emmêlé les pinceaux, mais très peu s’en sont aperçus (fin de campagne sans doute, fatigue des trolls peut-être). Au 20 heures de France 2, voulant inciter les électeurs du RN à voter pour les candidats de la NUPES en cas de duel, le leader insoumis a appelé les "fachos pas fâchés" à le rejoindre. C’est fâcheux ! Il voulait dire en réalité selon la formule consacrée depuis un bout de temps à LFI les "fâchés pas fachos"… Cette inversion est-elle le signe d’une dyslexie ? Si oui, ce n’est pas grave et je saisis cette occasion pour conseiller à Jean-Luc Mélenchon - et à vous tous - la lecture du dernier livre de Guillemette Faure, Dys et célèbres chez Casterman un ouvrage très utile pour comprendre que la dyslexie n’empêche pas les succès, et même peut parfois en être l’origine ! Ce livre est d’autant plus réussi que j’en fais la préface 😉 (et par là même mon coming out dyslexique). A samedi prochain, ​​​​​​​Thomas Legrand