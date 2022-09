"La lutte contre les violences conjugales a gagné en noblesse et technicité pour les policiers et gendarmes"

Les formations se multiplient dans la gendarmerie comme dans la police, depuis près de trois ans, pour mieux traiter les violences intrafamiliales. Pour former à la prise en charge des victimes et à la détection de la dangerosité des auteurs, un manuel de 80 pages a commencé à être distribué ces derniers jours au sein des brigades de gendarmerie. Il a été piloté par le chercheur au CNRS Thierry Delpeuch.

FRANCE INTER : Qu'est-ce que ce manuel peut apporter aux agents ?

THIERRY DELPEUCH : "Il y a 80 pages - contre 20 pages maximum habituellement pour ce type de manuel - donc l'idée est d'avoir plus de substance pour intéresser à la fois des officiers, des responsables locaux ou les travailleurs sociaux spécialisés dans la lutte contre les violences conjugales et les enquêteurs.

Il y a une dizaine d'années, la lutte contre les violences conjugales faisait partie de ce qu'on appelle en sociologie un peu 'le sale boulot de l'institution', pas au sens où on méprisait les victimes, mais au sens où c'était considéré comme faiblement technique, peu intéressant. Plus le sujet est devenu important, plus c'est devenu une priorité dans les politiques publiques et plus c'est un sujet qui a gagné en noblesse et en technicité. Aujourd'hui, pour un policier ou un gendarme, il faut savoir analyser une scène de violences conjugales sur laquelle on intervient, quelles preuves rechercher, comment s'occuper de la victime au moment de l'intervention, comment l'interviewer, pas seulement pour savoir s'il y a eu des violences physiques mais aussi des violences psychologiques, des phénomènes d'emprise, de la violence financière. C'est essayer de détecter des choses beaucoup plus subtiles et beaucoup plus difficiles à prouver et donc, cela introduit de la technicité dans l'enquête.

Et puis, il y a aussi toute une technicité pour créer un partenariat efficace avec les acteurs locaux, les associations spécialisées pour améliorer l'action publique. Le manuel met en avant ces techniques."

Vous vous êtes appuyé sur les travaux menés dans sept autres pays de l'Union européenne, comment est-ce que cela se traduit dans un manuel de formation interne ?

"On a l'expérience de la Finlande, l'Allemagne, l'Autriche, la Slovénie, la Hongrie, le Portugal et la Grande-Bretagne et on a des niveaux de réponse publique très variables. Par exemple, les Écossais utilisent dans la lutte contre les violences conjugales des techniques qui, chez nous, sont utilisées plutôt pour l'antiterrorisme : des surveillances, des écoutes, etc.

Dans le manuel, on a donc utilisé tous les savoirs qui pouvaient être utiles pour la France. Il y a aussi une plateforme de formation européenne qui a été mise en place à l'issue de ce projet. Mais la version française, c'est ce manuel. J'ai fait l'état des lieux de tout ce qui se fait de mieux en France et j'ai combiné avec les résultats du projet européen. Ce n'est

pas du savoir international qu'on fait redescendre mais c'est vraiment combiné avec des pratiques de travail existantes en France. C'est un travail spécifique."

Sur vos travaux en France, quel bilan tirez-vous du traitement des violences intrafamiliales par les forces de sécurité intérieures ?

"En Loire-Atlantique ou sur l'île de la Réunion, on a fait des terrains d'études de plusieurs semaines. On a constaté que c'est vraiment le lien entre la spécialisation de gendarmes ces dernières années et leur insertion dans des réseaux de partenaires qui crée une très forte motivation à faire évoluer les pratiques professionnelles. Parce que les gendarmes vont être placés sous le regard de partenaires extérieurs et pas seulement sous le regard de leurs propres institutions. Et une forme de contrôle social se met en place dans ces réseaux qui font que chacun est poussé à en faire davantage et à faire mieux.

On n'a pas d'études sur l'ensemble de la France pour savoir à quel endroit fonctionnent des partenariats et d'autres pas. Ce qui est sûr, c’est que ce n'est pas si facile d'avoir des partenariats qui fonctionnent bien, parce qu'il y a des tas de difficultés qu'il faut surmonter, de conditions à rassembler et notamment des acteurs qui vont s'impliquer plus spécifiquement, qui vont mettre de l'énergie, qui vont savoir animer le partenariat. Ce sont des choses qui s'apprennent via les écoles de formation des travailleurs sociaux ou de la gendarmerie, par exemple.

Ce qu'a montré notre enquête, c'est que le commissariat de police ou la gendarmerie restent les lieux des premiers pas des victimes. Ce sont souvent les premiers à connaître une situation de violence, avant même les travailleurs sociaux, les associations et bien plus que les médecins, par exemple."