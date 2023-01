La maire d'Amiens interpelle Madonna en lui demandant de prêter un tableau perdu par la ville en 1918

"Madonna, vous ne connaissez probablement pas la ville d'Amiens. Mais depuis quelques jours, un lien particulier s'est noué entre vous-même et notre ville". Lundi 16 janvier, la maire de la ville Brigitte Fouré a publié sur Facebook une vidéo dans laquelle elle invite la star internationale à prêter un tableau du XIXe siècle au musée de Picardie. La chanteuse serait la propriétaire de l'œuvre disparue depuis la Première Guerre mondiale.

Une œuvre acquise aux enchères en 1989

Le tableau en question, intitulé "Diane et Endymion", est une huile sur toile de l'artiste Jérôme-Martin Langlois peinte en 1822. Selon l'enquête publiée par le Figaro à ce sujet, l'œuvre d'art aurait disparu du musée de Picardie lors du bombardement d'Amiens pendant la Première Guerre mondiale. Supposée détruite en 1918, la toile refait parler d'elle en 1989, lors d'une vente aux enchères à New-York. Estimée 300 000 à 400 000 dollars, Madonna l'aurait finalement acquise cette année-là pour 1,3 million de dollars (soit 1,2 million d'euros).

Mais cette œuvre d'art est-elle originale ou s'agit-il d'une reproduction ? Toujours selon le Figaro, l'huile sur toile n'était pas reconnue comme un Langlois au moment de sa mise aux enchères. "Elle n'était ni datée ni signée et ne portait pas de cachet au revers alors que les catalogues du Musée de Picardie précisent que tel était bien le cas en bas à gauche pour leur bien", précise le quotidien.

Plainte contre X déposée en 2015

Quelques années après l'acquisition du tableau par Madonna, l'affaire prend une autre tournure. En 2015, un conservateur amiénois aurait aperçu la toile dans les pages de Paris Match, qui publiait alors un reportage chez la chanteuse américaine. Dans la foulée de cette découverte, le musée de Picardie dépose une plainte contre X pour vol au commissariat d'Amiens. Un dossier qui n'aurait pas avancé depuis, selon France Bleu Picardie.

Bien que la maire Brigitte Fouré ne conteste "en aucune façon l'acquisition légale" de l'œuvre, elle demande à Madonna de faire un geste. "Merci d'y prêter attention. Merci madame". La demande de l'édile n'est pas non plus formulée au hasard. En effet, la ville d'Amiens est candidate pour être capitale européenne de la culture en 2028. "J'aimerais qu'à cette occasion vous puissiez nous prêter votre tableau afin que les Amiénois puissent retrouver cette œuvre et en profiter".