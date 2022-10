La ménagerie de verre au Théâtre de l’Europe – Odéon du 25 novembre au 22 décembre 2022

Tennessee Williams est si connu par le cinéma que l’on oublie parfois qu’il fut d’abord un inventeur de formes théâtrales. Il conçut La Ménagerie de verre, son premier grand succès, comme une “memory play” : tout s’y déroule dans le souvenir de Tom, sur la scène de sa jeunesse, un huis clos familial qu’il a fui.

Un trio de figures : une mère, Amanda, et ses deux enfants, Laura et Tom. Amanda s’imagine encore en grande dame de la bonne société du Sud. Tom, qui se voudrait poète, subvient aux besoins de la famille en travaillant dans une usine de chaussures et saisit le moindre prétexte pour filer au cinéma. Quant à Laura, son aînée de deux ans, d’une timidité maladive, voire inquiétante, elle ne quitte pas l’appartement et consacre des heures à entretenir sa collection d’animaux en verre filé... Un soir, une solution semble se présenter en la personne de Jim O’Connor, “gentil jeune homme ordinaire” qu’Amanda verrait bien se fiancer à Laura. Mais Jim n’est qu’un rêve illusoire de plus, sans doute le dernier... Une famille fusionnelle, liée par une commune vulnérabilité, que la visite de Jim, l’ami de Tom, va faire imploser.

Rien ici de vaporeux : ce monde mental est aussi celui, sans perspective, d’un Sud des États-Unis hanté par son propre mythe et ravagé par la crise. Malgré la ressemblance de la fiction avec sa propre vie, Williams revendiqua toujours la transfiguration du réel comme le vrai enjeu de son art. Une résistance par la poésie dont il dote aussi ses personnages, faits de leurs rêves autant que de leur réalité.

La ménagerie de verre - Jan Versweyveld

Pour Ivo van Hove, leur fragilité raconte en creux la dureté politique, économique, des années 1930. Sa mise en scène épouse la tension de l’écriture entre âpreté et fantasmagorie. Il a confié à Isabelle Huppert le rôle d’Amanda : elle seule, dit-il, pouvait lui donner toute sa force de résilience - "comme un phénix qui renaît de ses cendres”.

Depuis ses débuts en Belgique dans les années 1980, Ivo van Hove, directeur de l’Internationaal Theater Amsterdam, s’est affirmé comme un des metteurs en scène les plus importants de la scène européenne. Son répertoire comporte aussi bien des classiques que des textes modernes et des scénarios de films.

Ce spectacle, créé en mars 2020 et deux fois interrompu par la pandémie, revient à l’Odéon pour une série complète de représentations.

Générique