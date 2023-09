La moitié des Français pensent qu'un verre d'alcool pour une femme enceinte n'est pas dangereux pour le bébé

Peut-on boire de l'alcool pendant la grossesse ? La réponse est non, mais elle n'est pas si évidente, selon les résultats d'une enquête* publiée dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire de Santé publique France, ce mardi matin. Neuf Français sur 10 disent désormais connaître la recommandation de "zéro alcool pendant la grossesse" contre huit sur dix en 2004.

Mais "malgré des améliorations, il existe encore un écart entre la connaissance du 'zéro alcool pendant la grossesse' et les perceptions des niveaux de consommation à risque pour des faibles quantités", note Santé publique France. Ainsi, moins d'un Français sur deux (46%) sait que l'alcool chez une femme enceinte est dangereux pour le bébé dès le premier verre.

La connaissance du "zéro alcool pendant la grossesse" s'améliore

Les connaissances scientifiques ne permettant pas encore de savoir à partir de quelle quantité l'alcool est dangereux pour le fœtus, il est formellement recommandé de s'en passer totalement. D'après l'étude réalisée par Santé publique France, 91 % des Français interrogés connaissent cette règle. C'est dix points de plus que lors de la première étude, réalisée en 2004. Mais "ce n'est pas toujours facile, surtout pendant la période estivale", confie Adeline, enceinte de huit mois et rencontrée devant la maternité de Levallois-Perret. "Le combo rosé-saucisson manque un petit peu !"

S'il y a peu de différences de connaissance entre les femmes et les hommes sur cette question, il existe en revanche quelques variations selon l'âge des personnes interrogées. Ainsi, "les 25-34 ans sont significativement plus nombreux à être d’accord avec le fait qu’il ne faut pas boire d’alcool pendant la grossesse (95 % des 25-34 ans)", indique Santé publique France. Aussi, "les personnes ayant un niveau d’études égal ou supérieur au baccalauréat déclaraient plus souvent les réponses conformes aux recommandations concernant le zéro alcool", tout comme les personnes en couple ou ayant déjà des enfants.

Par ailleurs, en 2020, "malgré un recul d’au moins dix points depuis 2004, certaines croyances erronées circulent toujours, puisqu’environ un cinquième de la population pensait que la bière pouvait favoriser l’allaitement, et qu’il était conseillé de boire un verre de vin de temps en temps pendant la grossesse, soulignant probablement ici le statut particulier du vin dans le contexte culturel français", relève Santé publique France.

Moins d'un Français sur deux estime que l'alcool chez une femme enceinte est dangereux dès le premier verre

En 2020, 46% des personnes interrogées dans l'étude déclarent que la consommation d’alcool par la femme enceinte comporte des risques pour le bébé dès le premier verre, en amélioration par rapport à 2004 puisqu’ils n’étaient alors que 24% à identifier spontanément ce seuil de risque. Mais c'est encore trop peu, puisque 21% des Français pensent que cela devient dangereux pour le bébé seulement à partir d'un à deux verres par mois et 13% à partir d'un à deux verres par semaine.

"On a l'impression qu'il y a une minimisation du risque. La moitié de la population pense que boire de l'alcool de temps en temps, quelques gorgées ou un verre pour les grandes occasions ne comporte pas de risque pour la santé de l'enfant à venir. C'est encore problématique", souligne Guillemette Quatremère, chargée de cette étude sur la grossesse et l'alcool.

Par exemple, Sophie, une femme enceinte elle aussi rencontrée à Levallois-Perret reconnait un écart : "Je me suis autorisée deux petites gorgées de Champagne à un mariage cet été, j'ai jugé que ça n'aurait pas trop d'impact", explique-t-elle.

Enfin, encore une personne sur dix ne perçoit pas une ivresse comme un risque (contre deux personnes sur dix en 2004). Or, "la consommation d’alcool pendant la grossesse comporte des risques pour le développement du fœtus", rappelle Santé publique France, qui invite à développer encore les campagnes et actions de prévention, notamment à destination de l'entourage des femmes enceintes afin de les "soutenir dans leur non-consommation d’alcool".

*Les données utilisées sont issues d’une enquête téléphonique transversale répétée en France métropolitaine en 2004, 2007, 2015, 2017 et 2020 auprès d’un échantillon construit selon la méthode des quotas de 1000 personnes par vague, âgées de 15 ans et plus.