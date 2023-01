La moitié des glaciers sur Terre va disparaitre d'ici la fin du siècle, selon Science

La disparition ou le recul des glaciers pourrait être plus rapide que prévu ? Un article paru dans la revue scientifique Science assure que 49% des 215 000 glaciers de la planète disparaîtront d'ici 2100. En France, la totalité des glaciers des Pyrénées et au moins 80% de ceux des Alpes seraient condamnés. Des pertes massives dues au réchauffement climatique. Les chercheurs ont étudié plusieurs scénarios possibles en fonction des différents scénarios du réchauffement climatique : de 1,5°C à 4°C. Selon eux, une limitation du réchauffement climatique à 1,5°C peut encore limiter les dégâts. Ils appellent à réduire au plus vite les émissions de gaz à effet de serre.

Selon ces travaux, auxquels ont participé des scientifiques du CNRS et de l’Université Paul Sabatier Toulouse III, la perte de masse des glaciers augmente de 14% à 23% par rapport aux précédentes projections, notamment celles ayant alimenté le dernier rapport du GIEC .

Les glaciers de basse altitude perdus dans tous les cas

"Dans un scénario où on réussirait à limiter la hausse des températures à seulement +1,5°C, on perd 26% de la masse totale des glaciers, ce qui correspond à une hausse du niveau de la mer en 2100 d'environ 9 cm. Ce sont surtout les glaciers de petite taille qui disparaissent et comme ils sont très nombreux, on a près de la moitié des glaciers du globe qui disparaissent", explique à France Inter Etienne Berthier, glaciologue, chercheur au CNRS, et un de deux co-auteurs français de la publication. "Une bonne partie des glaciers est aujourd'hui condamnée, notamment les glaciers de petite taille qui sont à trop basse altitude. Ils n'ont plus de zone d'accumulation où ils peuvent régénérer de la glaces et donc nos actions sont surtout importantes pour préserver les glaciers de plus grosses tailles", assure Etienne Berthier.

En France les glaciers des Pyrénées et 80% des Alpes condamnés

Les glaciers d'Europe, notamment les Pyrénées, où une dizaine de glaciers de petite taille subsiste, sont "irrémédiablement condamnés", quel que soit le scénario envisagé. Ils disparaîtront d'ici 10 à 20 ans. Pour ce qui est des Alpes, il y a des différences entre les scénarios, mais la perte de masse en 2100 fluctue entre 85% et 99%. Dès lors, une grande majorité de l'arc alpin sera déglacé d'ici la fin du siècle, selon les chercheurs.

Les conséquences seront notamment une aggravation des sécheresses l'été dans les Alpes, dans les torrents de montagne ou dans le début du Rhône. "C'est une icône que l'on va perdre dans nos montagnes. Des glaciers que nous avons eu la chance de voir et que nos enfants ne verront plus", explique Etienne Berthier. Le recul des glaciers aura aussi, selon l'étude, un impact sur le tourisme dans ces régions.

80% des glaciers disparaîtront si le réchauffement atteint 4°C

Les plus gros glaciers d'Alaska, de l'Arctique canadien et de l'Antarctique seront aussi touchés. À en croire le pire scénario de l'étude, selon laquelle la hausse des températures atteindrait 4°C, c'est 40% de la masse glacière qui sera alors perdue. Le niveau de la mer augmenterait alors d'un peu plus de 15 cm et 83% des glaciers disparaîtraient sur terre, selon l'étude. Une telle montée des eaux pourrait alors provoquer notamment des inondations majeures. "L'Alaska est le plus grand contributeur régional à l'élévation du niveau moyen mondial de la mer de 2015 à 2100", précise l'étude.

"L'urgence d'établir des engagements climatiques plus ambitieux"

Les politiques actuelles des pays mènent la planète vers un réchauffement de +2,8 °C en l'an 2100, d'après un rapport de l'ONU publié fin octobre avant la COP27 . Dans cette hypothèse, "l'Europe centrale, la Scandinavie, le Caucase et le Moyen-Orient, l'Asie du Nord, l'Ouest canadien et les États-Unis, les basses latitudes et la Nouvelle-Zélande, connaîtront une déglaciation presque complète", selon l'étude. Cette disparition des glaciers aura également des conséquences sur les ressources en eau. Dans le monde, 2 milliards de personnes s'abreuvent grâce à ces glaciers.

Face à ces projections plus alarmantes que jamais, "toute action pour limiter la hausse de températures globales va avoir un effet direct sur la disparition des glaciers" , assure Etienne Berthier. "Quel que soit le scénario de changement de température, toutes les régions connaîtront une déglaciation considérable à l'échelle locale", conclut l'étude. Ils insistent sur "l'urgence d'établir des engagements climatiques plus ambitieux pour préserver les glaciers de ces régions montagneuses."