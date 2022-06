La Nasa lance une enquête sur les OVNIS

Retenez bien ce chiffre : 140. C’est le nombre d’objets volants aperçus dans le ciel américain l'an dernier et que le renseignement n'a pas réussi à identifier : ni avions, ni drones, ni appareils d'espionnage sophistiqués envoyés par les Russes ou les Chinois, ni phénomènes naturels. Mais des drôles de formes défiant les lois de la physique, changeant de cap de manière brutale ou se déplaçant à une vitesse considérable sans moyen de propulsion.

En juin 2021, le renseignement américain avait affirmé dans un rapport très attendu qu'il n'existait pas de preuves d'existence d'extraterrestres, tout en reconnaissant que des dizaines de phénomènes constatés par des pilotes militaires ne pouvaient pas être expliqués. Et le mois dernier, pour la première fois en plus de 50 ans, le Congrès américain a tenu une audition publique sur le sujet.

Travailler sans idée préconçue

Ces OVNIS ne sont pas forcément le signe d'une présence extra-terrestre. Ce n'est qu'une piste parmi d'autres, une hypothèse qui doit être examinée comme dans n'importe quelle démarche scientifique. La Nasa va donc mobiliser d'éminents experts scientifiques et aéronautiques qui vont, sans idée préconçue, rassembler les données qui existent déjà auprès des institutions, des entreprises, des associations ou des particuliers -il y en a une quantité phénoménale- déterminer celles qui manquent et comment les collecter au mieux, et ensuite décider avec quels outils les analyser.

"Nous avons aujourd'hui une compilation très limitée de ces observations", a dit David Spergel, astrophysicien à la tête de ces travaux lors d'une conférence de presse. "Si quelqu'un me demandait si je pense qu'il existe une preuve irréfutable de vie intelligente dans l'un de ces phénomènes, je donnerais une réponse tout à fait acceptable pour un scientifique, qui est que je ne sais pas", a déclaré lors d'une conférence de presse Thomas Zurbuchen, administrateur associé à la Nasa.

Une enquête dans un domaine hautement spéculatif

C'est la première fois que l'agence spatiale américaine se penche sérieusement sur le sujet. Bien sûr elle recherche déjà des signes de vie extra-terrestre sur Mars ou d'autres planètes, notamment des technosignatures (des signaux démontrant la présence de technologies). Mais l'observation des OVNIS est un domaine d'étude hautement spéculatif qui risque de ne pas plaire à tous les scientifiques, "l’un des résultats de cette étude, pour moi, serait de faire comprendre à tout le monde (…) que le processus scientifique est valable pour traiter tous les problèmes, y compris celui-là", dit Thomas Zurbuchen.

"Au fil des décennies, la Nasa a répondu à l'appel lancé pour s'attaquer à certains des mystères les plus déconcertants que nous connaissons, et ceci n'est pas différent", a ajouté de son côté Daniel Evans, en charge de coordonner l'étude pour l'agence spatiale.

Pas question pour autant de se mêler de sécurité nationale ou de contre-espionnage, ça c'est ce que font le Pentagone ou le renseignement qui étudient déjà les OVNIS. La Nasa elle s'intéresse à l'atmosphère et l'aéronautique, or "l'espace aérien est de plus en plus encombré" et maîtriser ce qui s'y passe c'est aussi une question de sécurité pour le trafic aérienne. L'étude commencera à l'automne, elle durera neuf mois maximum pour un budget limité à 100 000 dollars et son rapport sera rendu public.