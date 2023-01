La Nintendo Switch devient la console de salon la plus vendue de l'Histoire en France

"Nintendo va mourir, et devrait se concentrer sur les jeux mobiles plutôt que de sortir de nouvelles consoles" : cette prédiction revenait régulièrement il y a cinq ans, alors que le constructeur de consoles de jeux vidéo traversait une mauvaise passe après l'échec commercial de la Wii U (seulement 13,56 millions d'unités vendues à travers le monde). Début 2023, force est de constater que non seulement Nintendo a bien fait de lancer la Switch, mais que c'est même l'une des meilleures idées que le constructeur ait jamais eues.

Nintendo France a ainsi annoncé un chiffre de plus 7 millions de Switch vendues dans l'Hexagone : c'est plus que le précédent record pour une console de salon, détenu jusqu'ici par la Wii avec 6,3 millions d'unités vendues ; la PlayStation 4 de Sony, encore très populaire, compte un parc de 6 millions de consoles.

D'autant plus impressionnant que la Switch est tout sauf en fin de parcours. Lancée il y a cinq ans, elle s'est vendue à 987.000 exemplaires rien qu'en 2022 : "Une console vendue sur deux en France l'an passé était une Switch", assure Philippe Lavoué, directeur général de Nintendo France. "10,5% des 67 millions de Français sont équipés d'une Switch." Soit plus d'un Français sur dix. Pour l'instant, aucune nouvelle console n'est officiellement annoncée pour prendre la suite, ce qui laisse encore plusieurs années à la Switch pour encore améliorer ce record. De grosses sorties sont également prévues dans les prochains mois, en particulier le nouvel épisode de la série Zelda, "Tears of the Kingdom" .

Si l'on analyse le rapport entre la durée de vie de la console, et son nombre de ventes, la Switch s'est vendue en moyenne chaque année à 1,17, million d'exemplaires en France : là encore, c'est mieux que la Wii (1,05 million d'exemplaires vendus en moyenne par an), et la PS4 (860.000 consoles vendues par an en moyenne).

Au niveau international, Sony détient toujours le record

Si l'on analyse les ventes mondiales de consoles, le classement est un peu différent. C'est la PlayStation 2 de Sony qui est encore aujourd'hui la console de salon la plus vendue au monde : 155 millions d'exemplaires au total, selon les chiffres officiels . Sa petite sœur la PS4 est la deuxième console de salon la plus vendue, avec 117,2 millions d'unités. Selon ce classement, la Switch n'est encore que la troisième console de salon la plus populaire de l'Histoire.

Devant elle, on trouve également deux consoles portables cultes : la vénérable Game Boy et ses 118,69 millions d'unités vendues, mais surtout la Nintendo DS, toujours le plus gros succès du constructeur japonais toutes catégories confondues, avec 154,02 millions d'unités vendues dans le monde, selon les chiffres de Nintendo . Le troisième constructeur, Microsoft, n'arrive qu'à la neuvième place du classement avec sa Xbox 360.

Les consoles "nouvelle génération", disponibles depuis un peu plus d'un an, sont encore à la peine : la PlayStation 5 de Sony (environ 30 millions d'exemplaires vendus dans le monde) et les Xbox Series de Microsoft (environ 15 millions d'exemplaires vendus, selon une estimation) ont subi de plein fouet la crise du Covid-19 et les pénuries de composants qui l'ont accompagnée. Les chiffres de ventes les plus récents de ces deux consoles seront prochainement communiqués par l'étude annuelle du Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, mais la demande est toujours bien plus forte que l'offre disponible à l'heure actuelle.