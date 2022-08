La nuit de la chauve-souris, l'occasion de s'intéresser de plus près à cet animal "sentinelle"

Comment vit une chauve-souris ? Comment se nourrit-elle ? Comment se déplace-t-elle, avec ses ultrasons ? Quelles sont les menaces auxquelles elles fait face ? La nuit internationale de la chauve-souris se déroule samedi soir et promet de répondre à ces questions. Elle est organisée depuis 20 ans par la Société Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères (SFEPM).

Cette nuit de la chauve-souris doit aussi permettre de réaliser des inventaires pour classifier les espèces, dénombrer leur présence. Alexandre Butin, chiroptèrologue pour l’ONF, y participera. Il étudie les chauves-souris et s’occupe d’inventorier les espèces qu’ils croisent. Pour cela, il dispose d’un micro qui capte les cris du mammifère. Il s’occupe d’identifier leur cri, le même cri qui lui donne le type d’espèce. C’est ainsi que l’ONF peut mieux protéger cet animal, en le scrutant. Depuis avril jusqu’à la fin du mois d’août, des campagnes d’écoutes des cris sont organisées, notamment en forêt de Sénart, dans l’Essonne.

Une espèce sentinelle, "notre animal d’alerte"

La chauve-souris, plus petit mammifère volant au monde, est en régression. Elle a perdu 38% de sa population en 10 ans. "Plusieurs facteurs font qu’elle disparaît : la pollution lumineuse, les éoliennes, les prédateurs comme les chats, mais aussi la destruction de leur habitat naturel", explique Alexandre Butin. "Si la chauve-souris ne va pas bien, c’est toute la biodiversité qui est mise à mal."

Leur disparition totale serait une catastrophe pour toute la biodiversité. "La chauve-souris est une espèce sentinelle, c’est notre animal d’alerte. Si la chauve-souris ne va pas bien, si elle est en régression, alors c’est toute la biodiversité qui est mise à mal", précise-t-il. Elle est une forme d’équilibre entre toutes les espèces qui cohabitent ensemble. L’ONF a d’ailleurs mis en place des mesures de conservation de l’habitat des chauves-souris, en créant des "arbres habitat" pour que ces petites bêtes retrouvent un endroit où dormir.

36 espèces de chauve-souris en France

En France, la chauve-souris est une espèce protégée par la loi depuis 1976. Le Code de l’environnement lui assure une protection. Il est donc interdit de la tuer ou de la perturber intentionnellement.

Alexandre Butin tient d’ailleurs à faire de la pédagogie : "Si vous trouvez une chauve-souris dans votre jardin, vous pouvez appeler une association qui vous aidera à mieux cohabiter avec elle. On sait que la chauve-souris n’a pas une image très dorée, mais elle est essentielle pour notre biodiversité", affirme-t-il. Le Réseau Bénévole Chiroptères Ile-de-France peut-être notamment contacté en cas de présence d’une chauve-souris à domicile. L’achat de nichoir pour votre jardin est aussi une solution pour les aider.

La France compte 36 espèces de chauves-souris, parmi elles, 20 sont confrontées à des risques élevées de disparition totale, selon la liste rouge des espèces menacées. Les effectifs de certaines espèces ont chuté de plus de 95% entre 1950 et 2000, faisant de la chauve-souris l’un des animaux les plus menacés d’Europe.