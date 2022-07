"La Nuit du 12" : "C'est vraiment réaliste", témoigne un policier qui apparaît dans le film

"La Nuit du 12", polar féministe du réalisateur Dominik Moll ("Harry, un ami qui vous veut du bien", "Lemming") sort en salles ce mercredi 13 juillet. Librement inspiré d'un réel cold case, il retrace l'enquête menée par la police judiciaire de Grenoble pour retrouver l'assassin de Clara, 21 ans, brûlée vive en rentrant d'une soirée, dans un petit village de l'Isère. Pour raconter cette histoire, Dominik Moll a passé une semaine en immersion au sein de la PJ de Grenoble. Alexis (nom d’emprunt), qui y est enquêteur, a obtenu un rôle de figurant sur le tournage. Il revient sur ce film, très fidèle, selon lui, au quotidien de sa brigade.

"Exceptionnel"

D'entrée de jeu, l'issue du film est annoncée : il s'agit d'une enquête criminelle irrésolue, comme environ 20% de celles qui arrivent chaque année sur le bureau des enquêteurs de la PJ. "Ce film est exceptionnel, car il est vraiment réaliste par rapport à ce qu'on vit tous les jours", commence Alexis.

Les premières images montrent un pot de départ au commissariat, et la promotion comme enquêteur-en-chef de Yohan (joué par Bastien Bouillon), jeune policier talentueux et discret qui s'empare de l'affaire. Au quotidien, il est accompagné de Marceau, son opposé, un vieux loup du service tout en muscles et tatouages qui rêvait pourtant de devenir "professeur de français ". "L'esprit de groupe au sein de la police judiciaire est important, car on est sur des scènes difficiles. Donc il faut vraiment se serrer le coude. Pour faire avancer l'enquête, on a besoin des idées de tout le monde", poursuit Alexis.

Des scènes du quotidien inspirées des policiers grenoblois

Dans de nombreuses scènes, il a retrouvé son quotidien : "les planques dans le véhicule", les "filatures", mais aussi lorsque "l'imprimante tombe en panne" et qu'il faut se débrouiller. Le réalisateur, Dominik Moll, a même intégré au scénario certains détails de la vie des enquêteurs de la PJ de Grenoble : "Nous faisons du sport entre midi et deux, on est assez cycliste à Grenoble", ajoute Alexis. Dans le film, l'enquêteur Yohan tente de se détendre en enchainant les tours de pistes sur son vélo. Rapidement, elles deviennent une métaphore de l'affaire irrésolue.

Durant 1h50, le spectateur suit Yohan dans ses auditions, une à une, des amis et petits amis de Clara, sans jamais parvenir à trouver le coupable. "Nous sommes obligés d'accepter l'échec, même si on cherche toujours à trouver l'auteur des faits. On a toujours les crocs. On veut toujours aller plus loin. Surtout, comme dans le film, pour une jeune fille qui se fait tuer de cette façon", raconte Alexis.

S'il ne compte pas pour autant devenir acteur, "avoir été figurant sur un film comme celui-ci, c'était génial", conclut l'enquêteur dans la vraie vie, par ailleurs ravie qu'il ait eu "vraiment un échange" avec Dominik Moll. "C'est ce qui fait que son film ressort vraiment bien".