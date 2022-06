La nuit du 12 un film de Dominik Moll sortie en salles le 13 juillet 2022

Résumé : À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour Yohan c’est le meurtre de Clara. Les interrogatoires se succèdent, les suspects ne manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.

Adapté du livre 18.3 – Une année à la PJ de Pauline Guéna, le film La nuit du 12 est tiré d’une trentaine de pages seulement de cet ouvrage, une enquête particulière : l’assassinat d’une jeune femme immolée par le feu alors qu’elle rentrait chez elle.

« Pauline, l’autrice, retrace brièvement cette enquête et s’attarde sur un des policiers, Yohan. C’est le rapport de cet homme à cette affaire qui m’a touché. J’avoue que l’aspect sordide du crime m’a fait hésiter, je suis souvent dérangé par la fascination de certains films pour la violence. Mais après avoir lues ces quelques pages, elles ont commencé à me hanter comme la mort de cette jeune femme hante Yohan… J’ai senti qu’il ne s’agissait pas seulement de trouver le nom d’un assassin, que le film pouvait raconter l’obsession et le trouble grandissant d’un enquêteur scrupuleux face à un crime irrésolu. » Dominik Moll

« Souvent quand un film retrace une affaire criminelle on commence en disant au spectateur « voilà un meurtre » et on finit par « voilà l’assassin » et c’est réglé, on ne se pose plus de questions. Ce n’est pas ce que je voulais faire. Ce qui m’a hanté dans cette histoire, c’est le mystère. Et précisément le fait que plus on cherche et plus le mystère s’épaissit. Quand on ne connait pas le nom du coupable, on voit finalement plus de choses, on est davantage avec les enquêteurs qui interrogent, qui tâtonnent, on ressent leurs doutes et on perçoit leur angoisse qui grandit. Le mystère dévoile les fonctionnements institutionnels et humains bien plus que la résolution. »

« Le rapport entre les hommes et les femmes est au centre du film. Elle en est son fil rouge. Le livre ne s’attache pas particulièrement à ce questionnement, mais le fait que Pauline Guéna soit une femme, et le regard particulier, à bonne distance, qu’elle porte sur les hommes de la PJ, est sans doute pour beaucoup dans l’approche qui s’est imposée à nous. De très nombreux faits divers sont directement des affaires de violence que des hommes exercent sur des femmes. C’est complètement fou quand on y pense et qu’on ne se contente pas d’y voir une fatalité. La Police Judiciaire qui doit lutter contre cette violence est presque exclusivement masculine. Même si certains films et certaines séries montrent, de manière louable, des enquêtrices au travail, dans la réalité il s’agit encore aujourd’hui d’« un monde d’hommes ».

À quoi pensent ces hommes qui enquêtent sur des crimes commis sur des femmes qui pourraient être leurs filles, leurs compagnes, leurs amies, leurs sœurs ? Quel est leur regard sur les suspects ? Et sur les victimes ? Qu’est-ce que cela remue en eux ? Nous voulions qu’au fil de l’enquête le film fasse émerger chez le spectateur ce questionnement, et pourquoi pas cette « inquiétude existentielle »... »

