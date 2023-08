La Nupes en crise : violente passe d'armes sur twitter entre Jean-Luc Mélenchon et Olivier Faure

Tout est parti d'un tweet assez innocent d'Olivier Faure sur le livre de Nicolas Sarkozy. Et ensuite tout s'est emballé à coup de "sub-tweets" et de prises à partie publique avec force tutoiements. Au-delà du coup de chaud, la passe d'armes est révélatrice de l'impasse dans laquelle se trouve la Nupes qui ne fera pas liste commune aux Européennes.

La "spirale mortifère de la division" pointée par Faure

Dans la nuit de mercredi à jeudi, Olivier Faure réagit aux critiques visant Emmanuel Macron émises par Nicolas Sarkozy dans une interview au Figaro qui accompagne la sortie de son nouveau livre "Le temps des combats" . Dans ce livre, l'ancien président adoube d'ailleurs le ministre de l'Intérieur Gerald Darmanin pour 2027 ("Je le lui souhaite [d'être président], car il a des qualités évidentes", "son succès me ferait plaisir"). Pour Olivier Faure, cette interview marque la fin de la majorité présidentielle et c'est une raison de plus pour la gauche et les écologistes de ne pas se diviser.

Mélenchon s'en prend au "double langage" de Faure

Le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon réagit en fin de matinée : il s'en prend au "double langage" des socialistes, leur reprochant de tenir un discours d'union à gauche tout en alimentant la division sur les élections européennes et sénatoriales.

Jean-Luc Mélenchon souhaitait en effet composer une liste commune Nupes aux élections européennes. Mais le Parti communiste et les écologistes ont chacun, désigné leur tête de file. Quant aux Sénatoriales, prévues le 24 septembre prochain, le PS, le PCF et les écologistes ont trouvé un accord commun pour plusieurs départements, en excluant La France Insoumise.

Ces décisions d'une partie de la Nupes ont fait s'interroger Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise sur son blog fin juillet: "Soyons honnêtes : ces multiples refus nous alertent sur la volonté sincère de nos partenaires de poursuivre la NUPES". Depuis la création de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) pour les élections législatives de 2022, les tensions ont souvent été vives entre les insoumis et leurs alliés socialistes, écologistes et communistes en dépit d'une unité de vues sur le dossier des retraites. Mais cette fois-ci la situation se tend pour les Insoumis, qui n'ont aucun sénateur élu, contre une majorité de droite et 64 sénateurs du PS.

Puis Olivier Faure revient à la charge

L'échange ne s'arrête pas ici. Au tour d'Olivier Faure, exaspéré par cette réaction publique, de renchérir : "Cher JLM, j’ai toujours le même tél et t’ai récemment envoyé un message t’invitant à échanger. On se voit si tu veux. On peut ne pas partager les mêmes analyses sans avoir besoin de s’invectiver sur Twitter, pour le plus grand plaisir de la droite et le désespoir de la gauche". L'heure est grave : on est passé au tutoiement.

L'Insoumis répond peu après : "Olivier Faure, je ne t'invective pas, au contraire de tes amis qui nous ont expulsé des listes aux sénatoriales et se préparent à en faire autant aux européennes et aux municipales. Si tu veux revenir sur ces choix sectaires adresse toi aux responsables de la FI : Bompard, Panot, Aubry. Moi, je donne mon avis. C'est tout".

En référence à la loi Cazeneuve de 2017 qui régit l'usage des armes à feu par les policiers et gendarmes, il ajoute "Si tu veux me rencontrer, viens à la manif du 23 septembre contre les violences policières et la loi "permis de tuer" que vous n'avez toujours pas reniée". L'insoumis souhaite une réévaluation de cette loi qui permet, entre autre, aux forces de l'État de tirer en dernier recours sur un véhicule en fuite. Il invite alors ironiquement Olivier Faure à discuter.

La passe d'armes entre Jean-Luc Mélenchon et Olivier Faure sonne-t-elle la fin d'une Nupes déjà mal en point ?