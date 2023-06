La palme d’or 2023 "Anatomie d’une chute" de Justine Triet en salles le 23 août 23. Un film France Inter

Justine Triet a remporté la Palme d'Or pour "Anatomie d'une Chute" lors du 76è festival de Cannes. Elle explique :

« Il y a une obsession de la chute dans le film, d’abord de façon très physique, concrète. Comment ça fait quand quelque chose tombe ? Cette idée du « poids du corps », d’un corps qui tombe, je l’ai en tête depuis longtemps… Je souhaitais faire un film sur la défaite d’un couple. L’idée, c’était de raconter la chute d’un corps, de façon technique, d’en faire l’image de la chute du couple, d’une histoire d’amour. »

Résumé : Sandra, Samuel et leur fils de 11 ans, Daniel, vivent depuis un an loin de tout, à la montagne. Un jour, Samuel est retrouvé mort au pied de leur maison. Une enquête pour mort suspecte est ouverte. Sandra est bientôt inculpée malgré l’ambigüité : suicide ou homicide ? Un an plus tard, Daniel assiste au procès de sa mère, véritable dissection du couple.

Anatomie d'une chute

Justine Triet livre ses intentions :

« Ce couple a un fils qui découvre l’histoire de ses parents dans un procès - procès qui dissèque méthodiquement leur relation - et ce garçon passe du stade de l’enfance, incarné par la confiance absolue envers sa mère, à celui du doute… Le film est peu à peu devenu comme un long interrogatoire : de la maison au tribunal, ce n’est qu’une succession de scènes où les personnages sont questionnés.

Anatomie d'une chute_

C’est un film sur le couple et sur le partage du temps. L’enfant est au centre de ce partage. Et dans un couple, qu’est-ce qu’on se doit ? Qu’est-ce qu’on se donne ? Est-ce qu’une réciprocité est possible ? Ce sont des questions qui me travaillent et qui ne sont pas tant que ça abordées au cinéma.

Anatomie d'une chute

Ici, Sandra Voyter est une écrivaine reconnue, et son mari est professeur, fait classe à leur fils à la maison, tout en essayant d’écrire lui-aussi. Il y a évidemment une déconstruction du schéma archétypal du couple. Les rôles sont inversés, je montre une femme, qui en assumant totalement sa liberté et sa volonté, crée un déséquilibre. L’égalité dans le couple est une utopie magnifique mais très difficile à obtenir, et Sandra décide de prendre sans demander, sachant très bien que sinon on ne lui donnera rien. Cette attitude est à la fois puissante et questionnable, et le film ne fait que ça : il questionne. »

Anatomie d'une chute

Co-écrit avec Arthur Harari, le scénario n’est pas adapté d’un fait réel mais fourmille de détails, en particulier juridiques, qui paraissent plus vrais que nature. Justine Triet raconte :

« On a été conseillés par un avocat pénaliste, Vincent Courcelle-Labrousse, qu’on appelait tout le temps pour nous aider sur les aspects techniques, mais aussi sur la conception française de l’audience. Ce qui nous a surpris, c’est le côté un peu bordélique d’un procès en France, contrairement aux Etats-Unis où la parole est distribuée de façon plus rigide. Cet aspect m’a permis de faire un film très français, et de prendre le contre-pied du film de procès américain, beaucoup plus spectaculaire. L’idée d’assister à des blocs ininterrompus d’audience s’est imposée…. Je ne voulais pas d’un film confortable, trop propre…

Anatomie d'une chute

Au fond, le tribunal est le lieu où notre histoire ne nous appartient plus, où elle est jugée par d’autres, qui doivent la reconstituer à partir d’éléments épars, ambigus. Ça devient forcément de la fiction, et c’est précisément ce qui m’intéresse. »

Anatomie d'une chute

A la complexité d’un tel procès se rajoute le problème des langues : le français, l’anglais, l’origine allemande du personnage de Sandra. Justine Triet explique :

« Ça continue de nourrir la distance qu’on a avec elle (Sandra), une étrangère jugée en France, qui doit se plier à la langue de son mari et de son fils. C’est une femme qui s’est construite en plusieurs strates, que le procès va explorer. Enfin, ça m’intéressait de regarder la vie d’un couple qui ne parle pas la même langue, ça rendait concret la négociation entre eux jusque dans le langage, avec l’idée de la langue tierce comme terrain neutre. »

Elle rajoute que :

« L’absence de flash-back était une volonté dès le départ. Je n’aime pas ça dans les films, et surtout je voulais que la parole soit au centre, qu’elle assume tout, qu’elle envahisse tout. C’est comme ça que fonctionne un procès : la vérité échappe, il y a un énorme vide et on n’a que la parole pour le combler. »

Anatomie d'une chute

►►► Distribution

Un film de Justine Triet

Ecrit par Justine Triet et Arthur Harari

Avec : Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado Graner, Antoine Reinartz, Samuel Theis, Jehnny Beth, Saadia Bentaïeb, Camille Rutherford, Anne Rotger et Sophie Fillières

► Palme d’or du festival de Cannes 2023