La Paris Games Week revient en version "Restart", après trois ans d'interruption

Dans les allées de la Paris Games Week version 2022, on pourra non seulement croiser huit personnages du futur "Street Fighter 6", qui sort l'an prochain, mais aussi cinq ministres (déjà sortis), une autre grande première pour le salon. Seront notamment présents les ministres de la Culture, des Sports et de la Transition numérique, une reconnaissance pour trois aspects importants du monde du jeu vidéo.

Trois constructeurs et des jeux par dizaines

Comme Ryu dans Street Fighter, le salon veut frapper fort pour son retour, du 2 au 6 novembre. Les trois géants des consoles (Nintendo, Sony et Microsoft) sont réunis sur un même salon pour la première fois en trois ans. Au total, 117 exposants ont répondu présent, parfois avec des versions jouables de jeux qui ne sortiront que dans quelques jours, voire quelques mois.

Outre "Street Fighter 6", il sera ainsi possible de voir ou de tester sur place avant tout le monde des jeux pas encore disponibles, comme "Just Dance 2023" (en exclusivité pour la Paris Games Week), "Assassin's Creed Mirage", "God of War : Ragnarök", "Crisis Core : Final Fantasy VII Reunion", "Forspoken", "Pentiment", "One Piece Odyssey", "Park Beyond", "The Dark Pictures Anthology : The Devil in Me", "Sonic Frontiers", "Like a Dragon : Ishin !", "Mato Anomalies", "Gungrave G.O.R.E", "Wo Long : Fallen Dynasty", "Goat Simulator 3"...

Trouver un équilibre entre pros et familles

La principale nouveauté du salon, c'est une grande scène centrale, 2000 m², 800 places assises. Elle sera constamment occupée par des événements : diffusion de concert, matchs amicaux mais aussi compétitions officielles d'esport. On pourra notamment y suivre les demi-finales de la Coupe de France de "League of Legends" le samedi 5 novembre, et la Coupe de France de cosplay le dimanche 6 novembre.

Tout ça en essayant de conserver l'orientation grand public qui fait l'identité du salon depuis dix ans, avec des stands et des animations spécifiquement consacrés aux familles. On pourra par exemple voir le 6 novembre une présentation en direct de PowerZ, un jeu vidéo éducatif qui organise sa première compétition d'esport pour mesurer les connaissances des jeunes joueurs. Ou, de l'autre côté du spectre, la finale nationale du Trophée des Seniors sur Wii Bowling, avec les meilleurs joueurs de France de 65 à 95 ans.

Joueurs de 7 à 97 ans

Car le jeu vidéo n'est plus l'apanage des enfants et des ados : ce cliché est battu en brèche par la dernière étude du SELL (organisateur de la Paris Games Week), qui recense en France 37,4 millions de personnes de plus de 10 ans ayant joué au moins une fois dans l'année à un jeu vidéo, dont 88 % d'adultes. La moitié des adultes concernés jouent presque tous les jours.

Au niveau des âges, on trouve 41 % de joueurs chez les 65 ans et plus, 63 % pour les 50-64 ans, et à l'inverse 96 % chez les 10-14 ans. L'âge moyen des joueurs en France est de 39 ans.

La Paris Games Week se déroule porte de Versailles à Paris du 2 au 6 novembre. Notez que la billetterie est exclusivement disponible en ligne , aucun billet ne sera vendu sur place.