"La partie est déjà perdue" : la fonte des glaciers bat des records, alerte l'ONU

Les glaciers fondent à toute vitesse sans que l’on puisse empêcher le phénomène, alerte l’ONU dans son rapport annuel publié sur l’état du climat mondial. L'Organisation météorologique mondiale (OMM) des Nations unies confirme que la température moyenne de la planète en 2022 était supérieure de 1,15°C à celle de l'époque préindustrielle (1850-1900).

Les huit dernières années ont également été les plus chaudes observées. Pourtant, le phénomène météorologique La Niña a engendré un refroidissement pendant trois ans. S’il a tendance à faire baisser la température des océans, il a intensifié la sécheresse et les inondations, selon l’ONU. La Niña a un peu atténué les effets du réchauffement climatique.

Éliminer le CO2 de l'atmosphère pour contrer

"La glace de mer de l'Antarctique a atteint son niveau le plus bas jamais enregistré et la fonte de certains glaciers européens a littéralement dépassé les records", écrit l’OMM. Le secrétaire général de l'OMM, Petteri Taalas, se montre pessimiste : "La partie est déjà perdue pour les glaciers car la concentration de CO2 est déjà très élevée et l'élévation du niveau de la mer risque de se poursuivre pendant les milliers d'années à venir." D’après l’ONU, le seul moyen de stopper la fonte des glaciers est trouver comment "éliminer le CO2 de l'atmosphère".

Les glaciers de référence ont connu une perte beaucoup plus importante que la moyenne des dix dernières années. "La perte d'épaisseur cumulée des glaciers depuis 1970 s'élève à près de 30 mètres", note le rapport. "Les Alpes européennes ont battu des records de fonte des glaciers en raison d'une combinaison de faible enneigement hivernal, de l'arrivée de poussière saharienne en mars 2022 et de vagues de chaleur entre mai et début septembre".

La situation des glaciers suisses est particulièrement dramatique. Ils ont perdu 6% de leur volume de glace entre 2021 et 2022, contre un tiers entre 2001 et 2022. Le rapport rappelle qu’un ballon météo a enregistré zéro degré à 5.184 mètres d’altitude, le 25 juillet dernier. Des records ont été recensés au sommet du Mont Blanc.

Hausse du niveau des mers de 4,62 mm

L’OMM précise qu’aucune neige n’a survécu à la saison de fonte estival, même dans les massifs les plus élevés, ce qui n’était jamais arrivé. Conséquence : il n’y a pas eu d’accumulation de glace fraîche. Ce rapport ne laisse pas présager un avenir radieux. Le niveau de la mer et la chaleur des océans, qui provoque la dilatation de l'eau, ont atteint aussi des niveaux record. Le niveau des mers a augmenté de 4,62 mm par an entre 2013 et 2022. Cette élévation du niveau des mets menaces des villes côtières, et même des Etats, comme l'île de Tuvalu .

Un réchauffement de 2,5 à 3 degrés

Lors d’une conférence de presse, le secrétaire général de l’OMM a encore plus noirci le tableau. Il estime que "nous avons déjà émis une telle quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère qu'il faudra plusieurs décennies pour mettre fin à cette tendance négative. La partie est déjà perdue pour la fonte des glaciers et pour l'élévation du niveau de la mer, c'est donc une mauvaise nouvelle". Selon lui, la planète ne se dirige plus vers un réchauffement de trois à cinq degrés comme prévu en 2014, mais plutôt vers un réchauffement de 2,5 à 3 degrés.

Parmi les motifs d’espoir : le coût des énergies vertes de moins en moins chères par rapport aux combustibles fossiles. Il note aussi que 32 pays avaient réduit leurs émissions de gaz à effet de serre sans que cela ne les empêche de croître sur le plan économique. "Les pays ont commencé à agir, ainsi que le secteur privé", s’est réjoui Petteri Taalas.