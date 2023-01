La perpétuité contre Bruno Garcia pour l’assassinat de Julie Douib

Comme en première instance, la cour d’assises d’appel d’Ajaccio a condamné l’accusé Bruno Garcia, 46 ans, à la perpétuité avec 22 ans de sûreté, la peine maximale, après trois heures de délibération. Julie Douib avait déposé six plaintes avant sa mort et des mains courantes, tué par son ex-conjoint, le 3 mars 2019, à l’Ile Rousse en Corse.

Au moment du verdict, dans le box, debout, Bruno Garcia agite nerveusement ses jambes, serre la mâchoire, regard baissé. Les proches de Julie Douib se serrent dans les bras. Sur leur visage, on sent une forme de soulagement et d’épuisement. La cour d’assises ordonne également le retrait totale de l’autorité parentale de Bruno Garcia.

Les réquisitions de l'avocate générale

Un dimanche matin de mars 2019, Bruno Garcia avait débarqué chez la mère de ses enfants pour l’abattre froidement par balles. "Il m’a tuée", avait murmuré Julie à une voisine alertée par les bruits, avant de succomber à ses blessures sur son balcon. Elle avait 34 ans.

Lors des réquisitions vendredi , l’avocate générale Catherine Levy a eu des mots pour la famille de Julie Douib : "Je dois le dire, il y a eu des manquements au sujet des plaintes déposées par Julie et classées sans suites." Les avocats de Bruno Garcia ont dénoncé la surmédiatisation qui a fait de leur client un "monstre". L’avocate générale a insisté sur la dangerosité de l’accusé. Un homme décrit par les psychiatres comme "paranoïaque, psychorigide, obsessionnel, impulsif".

Les derniers mots de l'accusé

Après les plaidoiries, Bruno Garcia a pris la parole : "Tout d’abord je voudrais avoir un mot pour Julie. J’ai enlevé la vie de Julie. J’ai enlevé la vie de la mère de mes enfants." Il a la tête tournée, il ne regarde pas la cour, pas les parties civiles, pas la salle. "Je demande pardon, pour les propos qu’on a entendu devant ce tribunal. Je demande pardon pour la famille Douib."

Depuis les bancs des parties civiles, le petit frère de Julie, Jordan, hurle : "Regarde là, la famille Douib !". Il ajoute : "Je voudrais avoir des mots pour mes enfants. Je m’excuse pour mes enfants. Je leur demande pardon, je serai toujours là pour eux, je ne les laisserai jamais."