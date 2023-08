La persécution des Afghanes depuis la prise de pouvoir des talibans il y a deux ans, en dix dates clés

Cela fait deux ans que les talibans ont fait chuter Kaboul. Depuis l'accession au pouvoir des fondamentalistes islamistes en Afghanistan , le 15 août 2021, après 20 ans de guerre avec les Américains et les forces de l'Otan, les femmes ont vu leurs libertés se restreindre au fil des mois. Elles sont désormais exclues de nombreux emplois publics, ou payées une misère pour rester à la maison . Elles n'ont pas le droit non plus de voyager sans être accompagnées d'un parent masculin et doivent se couvrir d'une burqa ou d'un hijab lorsqu'elles sortent de chez elles.

En Afghanistan, neuf femmes sur dix sont victimes de violences physiques, sexuelles ou psychologiques de la part de leur partenaire, selon la mission des Nations unies dans le pays. "Les femmes et les filles ont été effacées de la vie publique" dans ce pays, a déploré en mars dernier le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres. L'ONU a d'ailleurs désigné l'Afghanistan comme le pays "le plus répressif" pour les femmes dans le monde. Retour sur ces deux dernières années de privations de libertés en 10 dates clés.

Publicité

Septembre 2021 : classes séparées par sexe

Quelques jours après le départ des troupes américaines, les mauvaises nouvelles tombent. Les talibans annoncent ainsi le 12 septembre 2021 que les femmes peuvent fréquenter les universités dont les entrées et les salles de classe sont séparées par sexe, mais qu'elles ne peuvent recevoir des cours que de professeurs du même sexe ou d'hommes âgés. D'autres restrictions incluent le port du hijab dans le cadre d'un code vestimentaire obligatoire.

Mars 2022 : interdiction pour les filles d'aller à l'école

Le 23 mars, les écoles secondaires pour filles sont censées rouvrir, mais les talibans annulent la directive. Des centaines de milliers de filles et de jeunes femmes afghanes sont privées de toute possibilité de suivre une scolarité depuis le retour au pouvoir des talibans à Kaboul. Divers membres du pouvoir déclarent qu'il n'y a pas assez d'enseignants ou d'argent mais aussi que les écoles rouvriraient une fois qu'un programme d'enseignement islamique aura été élaboré. Pour les talibans, en règle générale, les femmes ne doivent quitter leur domicile qu'en cas d'absolue nécessité.

Selon l'UNESCO , 2,5 millions de filles et de jeunes femmes afghanes d’âge scolaire ne sont pas scolarisées, soit 80%. En Afghanistan, près de 30% des filles n’ont jamais fréquenté l’enseignement primaire. En dépit des risques, et parce que la soif d'apprendre reste intacte, des écoles clandestines ont rapidement vu le jour à travers tout le pays, souvent dans les pièces de maisons privées ordinaires.

Mai 2022 : femmes et filles obligées de porter la burqa en public

Le 7 mai, le chef suprême des talibans, Hibatullah Akhundzada, ordonne aux femmes de se couvrir entièrement, y compris le visage, en public et de rester principalement à la maison. "Elles devraient porter un tchadri (autre nom de la burqa), car c'est traditionnel et respectueux" , annonce un décret. "Les femmes qui ne sont ni trop jeunes ni trop vieilles devraient voiler leur visage quand elles font face à un homme qui n'est pas membre de leur famille" , détaille le décret.

Il est également interdit aux femmes de voyager dans les villes sans être accompagnées d'un homme. Elles se voient aussi exclues de nombreux emplois publics et interdites de voyager seules en dehors de leur ville.

À réécouter : Pour un accueil d'urgence des Afghanes en France Le 13/14 Écouter plus tard Lecture écouter 59 min

Août 2022 : des manifestations violemment dispersées

Tirs en l'air et coups de crosse... Le 13 août 2022, des talibans dispersent violemment à Kaboul une manifestation de femmes pour le droit au travail et à l'éducation. Une quarantaine de femmes scandant "Pain, travail et liberté" défilent devant le ministère de l'Education avant qu'un groupe de combattants talibans ne tirent en l'air par rafales, cinq minutes après le début de la marche.

Les manifestantes portent une banderole sur laquelle ont pouvait lire : "Le 15 août est un jour noir", en référence à la date de la prise de Kaboul en 2021 par les talibans. "Justice, justice. Nous en avons marre de l'ignorance", scandent-elles avant d'être dispersées violemment. Certaines manifestantes se sont ensuite réfugiées dans des magasins proches où elles ont été pourchassées puis battues à coups de crosse de fusil par des talibans. Ils confisquent également les téléphones portables de manifestantes.

Novembre 2022 : les femmes bannies des parcs, salles de sport, bains publics

Il est interdit aux femmes d'entrer dans les parcs, les fêtes foraines, les gymnases et les bains publics. Jusqu'ici des horaires et jours différenciés avaient été instaurés pour qu'hommes et femmes ne se croisent pas. "Dans de nombreux endroits, les règles ont été violées", explique le porte-parole du ministère de la Promotion de la vertu et de la Prévention du vice, Mohammad Akif Sadeq Mohajir. "Il y avait une mixité et le hijab (voile couvrant la tête et le cou) n'était pas respecté. C'est pourquoi une telle décision a été prise pour le moment", dit-il.

Décembre 2022 : éxécutions et flagellations

Les talibans procèdent à leur première exécution publique depuis leur retour au pouvoir, celle d'un meurtrier condamné qui est abattu le 7 décembre par le père de sa victime dans la province occidentale de Farah.

Le lendemain, plus de 1.000 personnes assistent à la flagellation de 27 Afghans, dont des femmes, à Charikar, dans la province centrale de Parwan, pour une série d'infractions allant de la sodomie et de l'adultère à la contrefaçon et à la débauche. Des flagellations en public ont depuis été régulièrement pratiquées dans d'autres provinces.

Décembre 2022 : les femmes bannies de l'université

Le 21 décembre, des gardes armés empêchent des centaines de jeunes femmes d'entrer dans les campus universitaires. La veille, un communiqué laconique du ministre de l'Enseignement supérieur a annoncé un arrêté "suspendant l'éducation des femmes jusqu'à nouvel ordre". Aucune explication n'a été fournie pour le moment pour justifier cette décision.

Cette nouvelle interdiction intervient moins de trois mois après que des milliers de filles et de femmes ont passé les examens d'entrée à l'université dans tout le pays. Nombre d'entre elles aspiraient à choisir entre des carrières d'ingénieur ou de médecin, bien que privées d'accès aux écoles secondaires.

Avril 2023 : les Afghanes ne peuvent plus travailler pour les ONG

Le 4 avril, les autorités talibanes ordonnent aux ONG locales et étrangères de ne plus travailler avec des femmes après "des plaintes sérieuses" concernant leur façon de s'habiller. "Le ministère de l'Economie (...) ordonne à toutes les organisations de cesser le travail des femmes jusqu'à nouvel ordre", indique le ministère, chargé d'approuver les licences des ONG opérant en Afghanistan.

Dans la foulée, les talibans interdisent aussi aux Afghanes de travailler pour l'ONU. Les Nations Unies dénoncent une décision "inacceptable et franchement inconcevable". "On nous a dit par différents canaux que l'interdiction s'applique à tout le pays", déclare Stéphane Dujarric. Cette interdiction va à l'encontre de la charte des Nations unies qui rejette toute ségrégation. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres "appelle les talibans à révoquer immédiatement" cette décision.

Juin 2023 : l'ONU dénonce un "apartheid de genre"

Le 19 juin 2023, le rapporteur de l'ONU sur l'Afghanistan demande aux Etats d'examiner si l'"apartheid de genre" mis en place par les talibans à l'encontre des femmes pout constituer un crime international, tel que le crime contre l'humanité. "Il est impératif de ne pas détourner le regard", déclare Richard Bennett, lors d'une discussion organisée par le Conseil des droits de l'homme à Genève sur la situation des femmes en Afghanistan. Il qualifie les mesures prises par les talibans à l'encontre des femmes de "persécution de genre", un crime qui constitue un crime contre l'humanité contrairement à l'apartheid de genre.

Par ailleurs, il ajoute quelques jours plus tard que tant que les restrictions imposées aux femmes sont en place en Afghanistan, il est "quasi impossible" que le gouvernement taliban soit reconnu par des membres de la communauté internationale.

Juillet 2023 : fermeture des salons de beauté

Des milliers de salons de beauté ferme définitivement le 25 juillet 2023 dans tout l'Afghanistan, avec l'entrée en vigueur d'un décret en ce sens des autorités talibanes. Cette nouvelle restriction de liberté prive les femmes d'une de leurs rares sources de revenus et d'un de leurs derniers espaces où elles pouvaient se rencontrer librement, en dehors de leurs maisons où elles sont de plus en plus confinées. L'interdiction des instituts de beauté fera perdre leurs revenus à 60.000 femmes supplémentaires, travaillant dans 12.000 établissements, selon la Chambre de commerce et d'industrie pour les femmes d'Afghanistan.

Les talibans ont justifié cette fermeture par le fait que des sommes extravagantes sont dépensées dans les salons pour les mariages, considérant qu'il s'agissait d'une charge trop lourde pour les familles pauvres, et par le fait que certains des traitements proposés ne respectaient pas la loi islamique. Avoir trop de maquillage sur le visage empêche les femmes d'effectuer correctement leurs ablutions avant la prière, avait expliqué le ministère, les faux cils et les tresses étant aussi interdits.