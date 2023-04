La pétition pour la dissolution de la Brav-M écartée par la commission des lois de l'Assemblée

La pétition demandant "la dissolution de la BRAV-M" ne sera pas débattue à l'Assemblée nationale. Elle a été classée par la commission des lois mercredi après-midi, les députés du camp présidentiel, de la droite et du RN s'étant opposés à ce qu'elle fasse l'objet d'un débat en séance publique. Cette pétition avait été déposée le 23 mars sur la plateforme dédiée sur le site de l'Assemblée nationale par les trois députés insoumis Antoine Léaument, Ugo Bernalicis et Thomas Portes. Le texte dénonçait "la répression policière" et les "exactions violentes et brutales commises par ces brigades motorisées à l’encontre des manifestants" contre la réforme des retraites. La pétition avait recueilli plus de 263.000 signatures.

Les députés La France insoumise souhaitaient que cet examen en commission soit reporté pour donner le temps à cette pétition de prospérer. Pour être recevable, une pétition doit atteindre les 500.000 signatures, issues d'au moins 30 départements ou collectivités d'outre-mer. Si cela avait été le cas, elle aurait donné lieu à un débat à l'Assemblée nationale.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.





La pétition rejetée par la majorité

"Le comportement fautif de quelques agents qui font l'objet d'enquêtes en vue de sanctions ne peut pas conduire à remettre en cause l'utilité des Brav-M dans leur ensemble", a estimé le député Renaissance Éric Poulliat, qui a proposé de classer la pétition. "On ne peut pas contester le fait que des unités mobiles sont un complément utile aux traditionnelles brigades de maintien de l'ordre dont les déplacements sont plus lents", a-t-il argumenté, ajoutant que ces unités "effraient ceux qui veulent commettre des violences". "Il ne faut pas jeter l'opprobre sur ces femmes et hommes qui défendent l'ordre républicain", a également défendu le député Horizons Philippe Pradal.

En face, le député LFI Ugo Bernalicis a appelé à "ne pas balayer comme ça, par un 49.3 de la commission, une pétition qui a sa légitimité dans le pays". "Elle a recueilli beaucoup de signatures. C'est un signal, cela veut dire qu'il y a une demande de transparence, de mesures, de travail démocratique dessus", a plaidé la députée écologiste Sandra Regol. "Vous ne pouvez pas taire la demande de la population."

Un rassemblement pour demander la dissolution de la Brav-M

Le groupe parlementaire de La France insoumise a de nouveau appelé à un rassemblement pour "exiger la dissolution de la Brav-M". Il doit avoir lieu à 19 heures sur le parvis de l'Hôtel de ville de Paris.

Gérald Darmanin défend la Brav-M

Auditionné à l'Assemblée nationale puis au Sénat mercredi matin, Gérald Darmanin a lui aussi écarté une dissolution des Brav-M. "Vouloir dissoudre la BRAV-M, c'est étonnant, car ce n'est pas une unité", a-t-il rétorqué. "Ce sont des personnes qui sont des compagnies d'intervention, donc évidemment formées au maintien de l'ordre, qui utilisent des motos non pas pour intervenir - c'est pour cela que des parallèles avec des affaires dramatiques d'il y a 30 ou 40 sont insultants et totalement ignorants - mais pour se déplacer et ensuite intervenir."

Les Brav-M sont des compagnies d'interventions créées au printemps 2019, lors du mouvement des gilets jaunes. Leur mission est d'assurer le maintien de l'ordre lors des manifestations mais elles sont de plus en plus décriées pour leur méthodes d'interventions musclées. Elles ont aussi suscité l'indignation après la diffusion d' un enregistrement audio dans lequel des policiers tiennent des propos menaçants et insultants à l'encontre de manifestants .