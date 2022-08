La pièce de théâtre “Dernier coup de ciseaux” passe les 3.000 représentations et le million de spectateurs

Même au cœur du mois d’août le théâtre des Mathurins fait le plein. Depuis 2011, il ne désemplit pas pour assister à “Dernier coup de ciseaux”. Ce mardi 23 août, la pièce va fêter sa 3.000e représentation. À l'origine, c'est une pièce de théâtre expérimental allemand écrite par le dramaturge Paul Pörtner (1925-1984). "Dans sa première version dans les années 70, cette pièce était une étude sociologique sur la valeur du témoignage en général. Des producteurs américains ont acheté les droits et l'ont transformée en divertissement mettant toujours en lumière la fragilité du témoignage, mais en s'amusant", explique Sébastien Azzopardi, auteur et metteur en scène de la version française.

Chaque représentation est unique

La pièce se déroule dans un salon de coiffure. Un meurtre est commis et les spectateurs vont devoir aider les policiers à résoudre l’enquête et désigner un suspect. “Un soir on va découvrir certains indices, un autre soir ce sera d’autres indices”, raconte Sébastien Azzopardi. “Au bout d’un moment une vérité va finir par être dévoilée et les spectateurs votent pour leur suspect numéro un. D’un soir à l’autre, ce n’est jamais la même pièce.” Et c’est peut-être le secret de sa longévité. Désormais, elle compte même quelques habitués. “ Je l'’ai déjà vue deux fois ”, explique Claudine. “ Même pour la troisième fois, je ne me suis pas ennuyée une seconde ”, ajoute-t-elle.

La pièce a été créée en 2011. © Maxppp - MOHAMED MESSARA

“En moyenne, à Paris, une pièce de théâtre se joue une centaine de fois”, estime Sébastien Azzopardi. Après “Le tour du monde en 80 jours”, “Dernier Coup de Ciseaux” est sa deuxième pièce à passer le cap des 3.000 représentations. “Pour faire des pièces qui durent aussi longtemps, il faut être un tout petit peu en avance sur ce qu’il se fait, estime le metteur en scène. Il faut prendre un risque et ce risque là ne fonctionne pas toujours.”

Sa dernière création, “L'embarras du choix”, a déjà atteint les 300 représentations en à peine deux ans. “Elle n’a fait qu’un dixième de la carrière de Dernier coup de ciseaux”, s’amuse celui qui est aussi le co-directeur du Théâtre du Palais-Royal. Il est aussi le producteur de la pièce “Edmond” d’Alexis Michalik, une pièce aux cinq Molières qui tourne depuis 2016 et s’approche des 2.000 représentations.