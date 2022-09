La pilule du lendemain bientôt gratuite pour toutes les femmes en cinq questions

Une avancée en vue pour les femmes. Le ministre de la Santé, François Braun, annonce ce mardi dans une interview au journal 20 Minutes , que la pilule du lendemain va devenir gratuite pour toutes les femmes, quelque ce soit leur âge. Cette mesure sera inscrite dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2023, présenté en conseil des ministres le 26 septembre. Décryptage en cinq questions.

Comment cela fonctionnait-il jusqu'ici ?

Actuellement, la gratuité de la contraception d'urgence est réservée aux mineures , sans ordonnance. Elles peuvent l'obtenir auprès des pharmacies, des infirmières scolaires ou dans les centres de dépistage ou de santé sexuelle. Les étudiantes, qu'elles soient majeures ou mineures, peuvent également l'obtenir anonymement et gratuitement dans un service universitaire.

Les femmes majeures non étudiantes doivent quant à elles débourser entre trois euros et une vingtaine d'euros. Le prix varie selon le type de médicament, avec une possibilité de prise en charge par la sécurité sociale sur présentation d'une prescription.

Quelles sont les annonces de François Braun ?

Le ministre de la Santé estime qu'il faut améliorer "l'accessibilité à la contraception d'urgence". "Renforçons la protection des femmes", ajoute-t-il, d'où son annonce : la pilule du lendemain va devenir gratuite pour toutes les femmes, sans limite d'âge. Elles pourront aller en pharmacie, sans ordonnance, pour recevoir le médicament. Cette mesure va être inscrite dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2023. Lui-même sera présenté en Conseil des ministres le 26 septembre.

Quel est l'objectif ?

Interrogé par 20 Minutes, François Braun explique qu'il s'agit de "lutter contre les difficultés d'accès la contraception d'urgence, car on sait que son efficacité est maximale dans les 24h qui suivent le rapport à risque de grossesse." Sa collègue, Isabelle Rome, qui porte également le dossier, ajoute : "Nous agissons pour que les femmes ne renoncent plus à la contraception d'urgence pour des raisons financières", insiste la ministre déléguée en charge de l'égalité femmes-hommes sur Twitter. Le prix, qui peut aller jusqu'à 23 euros pour un comprimé, peut être un obstacle pour certaines femmes. D'après la Fédération nationale des collèges de gynécologie médicale (FNCGM), ça peut en effet être "un frein".

Qu'en pense le Planning familial ?

Interviewée sur franceinfo, la co-présidente du Planning familial juge que "c'est une bonne nouvelle pour l'avancée des droits des femmes". Caroline Rebhi demeure malgré tout prudente, et garde "un questionnement" sur l'application de la mesure annoncée. Elle juge qu'il "reste des freins" à la contraception d'urgence, notamment "la question de l'anonymat souhaité par les femmes en pharmacie. Certains pharmaciens jugent" et "ne veulent pas délivrer la pilule du lendemain plus de deux ou trois fois à des femmes, parce qu'il y a toujours des idées reçues sur les effets de cette contraception d'urgence qui est mal connue".

Pour Caroline Rebhi, "une campagne d'information sur cette contraception d'urgence, et toutes les méthodes de contraception en général" est nécessaire.

Quid de la contraception masculine ?

Questionné sur la contraception masculine, le ministre de la Santé répond qu'il veut d'abord "renforcer la protection des femmes". Il annonce toutefois qu'il va saisir la Haute Autorité de santé pour disposer de recommandations des autorités scientifiques. "Puis nous ouvrirons à partir de l'année prochaine, en fonction des données scientifiques, plus largement, si nécessaire, à la contraception masculine".

François Braun annonce également une nouvelle mesure concernant le dépistage des infections sexuellement transmissibles (IST). Jusqu'ici, seul le test du VIH est gratuit. Désormais, la possibilité de se faire tester sera étendue à toutes les IST pour lutter contre la reprise des infections, annonce l'ancien urgentiste. Il constate en effet une "augmentation de ces infections, spécifiquement les chlamydias et le gonocoque". "Il est très compliqué d'en connaître la cause exacte : est-ce un défaut de prévention ? D'information ? Mon rôle est de réagir le plus vite possible."

De façon générale, le ministre juge qu'il faut améliorer la prévention, ajoutant que la France est en retard par rapport aux autres pays européens. "Seulement 2% de notre budget est consacré à la prévention, contre 3% chez nos voisins."