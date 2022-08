La Premier League annonce une formation au consentement sexuel pour les joueurs

Alors que la Premier League, le championnat de football anglais, a repris ce week-end, les organisateurs de la compétition prennent des mesures pour agir contre les violences sexuelles. Comme l'a révélé le quotidien britannique The Telegraph mercredi, tous les joueurs devront désormais suivre une formation obligatoire au consentement sexuel. C'était une demande de plusieurs associations féministes, devant la recrudescence d'accusations d'abus sexuels visant des footballeurs. Jusque-là, ces formations existaient pour les jeunes des catégories inférieures, mais elles n'étaient pas obligatoires pour les séniors. Elles devraient inclure des sessions sur les rapports sexuels, le consentement et le harcèlement, précise The Telegraph.

"Nous sommes ravies de voir que la Premier League [s'est engagée] sur ce dossier important, et nous appelons la Fédération anglaise de Football à faire de même", a réagit dans un tweet Shaista Aziz, la codirectrice de l’association "The Three Hijabis".

En février dernier, plusieurs associations et collectifs féministes, dont "The Three Hijabis" et "Level Up", réunis dans la coalition End Violence Against Women (EVAW) avaient adressé une lettre ouverte à la Premier League et à la Fédération anglaise de football, leur demandant de s'engager contre les violences faites aux femmes dans le milieu. Shaista Aziz s'est donc félicitée qu'elles aient été entendus. "Nous avons rencontré la Premier League plusieurs fois et nous les avons trouvés à l'écoute. Nous souhaitons désormais qu'ils nous contactent directement pour nous donner les détails de la mise en place de cette campagne", a-t-elle ajouté sur Twitter, appelant à ce que ces formations soient délivrées par des spécialistes des violences faites aux femmes.

Plusieurs joueurs soupçonnés de violences sexuelles en 2021

En 2021, plusieurs footballeurs de Premier League ont été accusés de violences sexuelles. Le cas le plus connu est celui du français Benjamin Mendy , le défenseur de Manchester City et champion du monde avec la France, accusé de huit viols, d'une tentative de viol et d'une agression sexuelle. Il est suspendu par son club depuis août 2021 et son procès doit débuter le 10 août au tribunal de Chester en Angleterre. L'islandais Gylfi Sigurdsson (ex-Everton), l'attaquant britannique Mason Greenwood (Manchester United) et le milieu défensif ghanéen Thomas Partey (Arsenal) ont également été entendus dans des affaires de viol, agression sexuelle ou abus sexuel sur mineur.

Désormais, les associations de la coalition EVAW aimeraient que les institutions du football anglais aillent plus loin, et notamment que les clubs puissent suspendre sans salaire les joueurs mis en en cause dans ce genre d'affaires. Dees mesures proches ont déjà été prises dans les championnats de football américain et de baseball aux États-Unis.