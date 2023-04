La progression de carrière des enseignants neutralisée par le gel du point d'indice, selon un collectif

A quoi ressemble l'évolution de carrière des professeurs en France ? Pas vraiment à un long fleuve tranquille. C'est en réalité une carrière en dents de scie, selon une étude du collectif "Nos services publics" , parue jeudi. Elle démontre que le gel du point d'indice et le recours aux primes plutôt qu'aux augmentations de salaires font stagner la carrière des professeurs du secondaire.

Le pouvoir d’achat des professeurs a commencé à diminuer dès le début des années 1980, accusant une baisse d’environ 20% entre 1981 et 2004. Un recul qui se poursuit, alors qu'en Europe, la tendance est à l'augmentation de 11% en moyenne entre 2005 et 2019.

La valeur du point d'indice n'est pas assez valorisée

Pour s'appuyer sur des exemples précis, "Nos services publics" a dépiauté la carrière de trois enseignants au parcours très différents, agrégés ou certifiés et avec des années d'ancienneté de 8 à 23 ans. Dans ces trois cas, qui peuvent s'élargir à la grande majorité du corps des enseignants du secondaire, les résultats aboutissent au même constat. Bien qu'ils gagnent en expérience, et donc engrangent des points de leur grille tarifaire, les professeurs progressent en franchissant des échelons qui doivent leur apporter des revalorisations de salaire. Mais une fois passé les trois premières années où la hausse est sensible, le pouvoir d'achat stagne pendant tout le reste de leur carrière. En cause : la valeur du point d'indice qui n'est pas, elle, suffisamment revalorisée.

Le collectif l'estime même sous indexée depuis le début des années 2000. Selon Arnaud Bontemps, fonctionnaire et un des porte-parole du collectif, "les promotions d'échelon qu'acquièrent les enseignants à l'ancienneté, à l'expérience, ont pour principal effet non pas d'augmenter la rémunération, mais de rattraper la perte de pouvoir d'achat due à la sous-indexation du point d'indice depuis leur précédente promotion". "J'appelle ça remonter un escalator qui descend et c'est exactement le vécu du million d'enseignants depuis une vingtaine d'années", ajoute Arnaud Bontemps.

Pertes estimées entre 18 000 et 70 000 euros

Le collectif estime que les pertes cumulées à cause de la faiblesse du point d'indice peuvent représenter entre 18 000 € et 70 000 € pour les trois cas étudiés. Et pour cause, si la valeur du point avait progressé au même rythme que l’inflation depuis 2000, et en l’absence de toute autre mesure salariale, leur salaire aurait été augmenté de 250 € à 500 € supplémentaires.

En ce qui concerne les mesures de revalorisation dans la profession annoncées la semaine dernière par le gouvernement, le collectif estime "qu'elles s'inscrivent dans la même ligne de politique salariale : des hausses de primes forfaitaires concentrées sur le début de carrière qui vont augmenter la stagnation des rémunérations." Elle ajoute que "malgré ces annonces, 70% des enseignants vont voir que leur pouvoir d'achat a encore diminué entre décembre 2022 et décembre 2023".