La quinzaine des cinéastes du 17 au 26 mai 2023 à Cannes

Créée en 1969 par la SRF (Société des réalisatrices et réalisateurs de films), la Quinzaine des Cinéastes est une sélection parallèle du Festival de Cannes qui a pour vocation de faire découvrir un large spectre de films, afin de mettre en valeur les pratiques les plus singulières et visionnaires du cinéma contemporain. Une sélection non compétitive !

Depuis plus de 50 ans, la Quinzaine contribue ainsi au soutien, autant artistique que commercial, des œuvres formellement innovantes et inattendues. Aujourd’hui encore, la Quinzaine demeure un espace foisonnant de visions inédites et en dialogue perpétuel avec la contemporanéité.

Chaque année, la sélection de la Quinzaine des Cinéastes met à l’honneur des films sans contraintes de genre, de format, de durée ou de provenance géographique.

"Le comité de sélection a visionné près de 4000 films. Nous nous sommes déplacés dans plus de 20 pays pour aller à la rencontre des cinéastes et des professionnels du monde entier, sur tous les continents." raconte Julien Rejl, le Délégué général de la Quinzaine. Il reprend : "Un principe unique nous a guidés dans l’élaboration de nos choix : la recherche de singularités en termes d’écriture cinématographique. Parler de singularité revient évidemment à considérer les œuvres au-delà de toutes les catégories et de tous les genres. D’abord, c’est ne pas se cantonner à la distinction réductrice entre fiction et documentaire et accueillir les formes hybrides. Ensuite, promouvoir la singularité d’une œuvre, c’est refuser tous types de quotas, qu’il s’agisse de nationalités, de sexe, de genre. Par définition, l’acte de création est un geste libre qui transcende toutes ces caractéristiques et ces déterminismes. Nous nous sommes astreints à considérer les œuvres en tant qu’œuvres et pas pour ce qu’elles représentent. Enfin, le court métrage sera mis à l’honneur à travers trois programmes au lieu de deux."

Il explique : "Nous avons travaillé d’arrache-pied à défricher dans tous les sens : 6 premiers longs, 4 deuxièmes longs, identifier des films sans distributeur et sans vendeur portés par de jeunes cinéastes et producteurs, éviter les pièges des films trop formatés… Nous avons également décidé de ne pas accorder la priorité à des films - pourtant bons - qui étaient de sérieux candidats à la compétition officielle, car notre première mission demeure la découverte de nouveaux cinéastes. La Quinzaine 2023 comprendra néanmoins quelques films de grandes signatures, mais il s’agit d’œuvres très personnelles et singulières."

► Cette année, sont à l’honneur les longs métrages :

LE PROCÈS GOLDMAN de Cédric Kahn – film d’ouverture

– film d’ouverture AGRA de Kanu Behl

L’AUTRE LAURENS de Claude Schmitz

BÊN TRONG VỎ KÉN VÀNG (Inside the Yellow Cocoon Shell) de Thien An Pham premier long métrage

premier long métrage BLACKBIRD BLACKBIRD BLACKBERRY (Merle merle mûre) d’ Elene Naveriani

BLAZH (Grace / La Grâce) d' Ilya Povolotsky – premier long métrage

– premier long métrage CONANN (She Is Conann) de Bertrand Mandico

CREATURA d' Elena Martín Gimeno

DÉSERTS de Faouzi Bensaïdi

IN FLAMES de Zarrar Kahn – premier long métrage

– premier long métrage LÉGUA de Filipa Reis & João Miller Guerra

LE LIVRE DES SOLUTIONS de Michel Gondry

MAMBAR PIERRETTE de Rosine Mbakam

RIDDLE OF FIRE (Conte de feu) de Weston Razooli – premier long métrage

– premier long métrage THE FEELING THAT THE TIME FOR DOING SOMETHING HAS PASSED de Joanna Arnow – premier long métrage

– premier long métrage THE SWEET EAST de Sean Price Williams

UN PRINCE de Pierre Creton

XIAO BAI CHUAN (A Song Sung Blue) de Zihan Geng – premier long métrage

– premier long métrage WOO-RI-UI-HA-RU (In Our Day) de Hong Sang-soo – film de clôture

Une séance spéciale pour :

VAL ABRAÃO (Val Abraham / Abraham’s Valley) de Manoel de Oliveira - séance spéciale

► Et les courts métrages :

AXXAM YAṚƔA, MAQAṚ ANSAḤMU (La maison brûle, autant se réchauffer) de Mouloud Aït Liotna

DANS LA TÊTE UN ORAGE de Clément Pérot

IL COMPLEANNO DI ENRICO (L’Anniversaire d’Enrico) de Francesco Sossai

J’AI VU LE VISAGE DU DIABLE de Julia Kowalski

LEMON TREE de Rachel Walden

MARGARETHE 89 de Lucas Malbrun

MAST-DEL de Maryam Tafakory

OYU d' Atsushi Hirai

THE RED SEA MAKES ME WANNA CRY de Faris Alrjoob

XIA RI FU BEN (Talking to the River) d'Yue Pan

► Cinéphile exceptionnel et généreux, Tarantino est chez lui à la Quinzaine. Il sera invité cette année pour présenter une séance secrète et évoquer sa contre-histoire du cinéma.

En 1969, à Cannes, naît la Quinzaine des Réalisateurs, une contre-programmation de films libres du monde entier.

En 1969, en Californie, une nouvelle génération de cinéastes se soulève contre le vieil Hollywood. De cela, Quentin Tarantino en a récemment publié une analyse captivante dans un essai critique sur le cinéma des années 1970.

Ambiance rockabilly le jour de la fermeture...

► Depuis 2002, les cinéastes de la SRF rendent hommage à un des leurs pairs en lui remettant un prix - le Carrosse d’Or - à l’ouverture de la Quinzaine des Cinéastes . Ce prix est destiné à récompenser un ou une cinéaste, pour les qualités novatrices de ses films, pour son audace et son intransigeance dans la mise en scène et la production.

En 2023, la SRF (Société des réalisatrices et réalisateurs de films) est fière de célébrer le cinéaste malien Souleymane Cissé . Réalisateur, producteur, scénariste, exploitant, il est devenu en 50 ans de carrière le symbole d’une liberté créatrice, à la fois poétique et politique, qui en fait un héraut de son continent et un monument de cinéma de par le monde. Souleymane Cissé recevra le Carrosse d’Or le 17 mai 2023 à Cannes, durant la Cérémonie d’ouverture de la Quinzaine des Cinéastes.

► À l’image de la nouvelle Quinzaine, la Factory devient la Factory des Cinéastes !

Ce programme vise à l’émergence de nouveaux talents sur la scène internationale en permettant à quatre binômes de jeunes cinéastes fraichement formés (un cinéaste régional associé à un cinéaste international) de coréaliser un film.

Après les Balkans en 2019, la Quinzaine des Cinéastes, Bando a Parte et DW s’associent cette année pour une programmation autour du Portugal du Nord. Cette Factory est soutenue par les institutions portugaises (ICA, RTP, ICA, RTP, FILMAPORTO, Câmara Municipal do Porto, Câmara Municipal de Guimarães, Agência da Curta Metragem, Curtas Vila do Conde ISFF, Olho de Vidro) et Cineli Digital pour la part française.

La Quinzaine des Cinéastes sera fière de présenter lors de sa 55e édition le fruit de ces collaborations : quatre courts métrages coécrits et coréalisés.

Les huit cinéastes sélectionnés sont également porteurs de projets de long métrage et profiteront de leur présence à la Quinzaine pour promouvoir ces projets aux professionnels (producteurs, distributeurs et vendeurs).

Les binômes 2023 :

ANDRÉ GUIOMAR (Portugal) & MYA KAPLAN (Israël)

(Portugal) & (Israël) MÁRIO MACEDO (Portugal) & DORNAZ HAJIHA (Iran)

(Portugal) & (Iran) MELANIE PEREIRA (Portugal) & ALEXANDRU MIRONESCU (Roumanie)

(Portugal) & (Roumanie) MARIANA BÁRTOLO (Portugal) & GUILLERMO GARCÍA LOPEZ (Espagne)

► La Quinzaine en Actions est un dispositif d’éducation à l’image et d’accès à la culture initié par la Quinzaine des Cinéastes. Le dispositif s’adresse à tou·te·s celles et ceux qui, pour des raisons géographiques, financières ou sociales sont éloigné·e·s de la culture.

Naidra Ayadi (comédienne et réalisatrice) est la marraine du dispositif.

(comédienne et réalisatrice) est la marraine du dispositif. Toute l’année une trentaine de projections des films sélectionnés à la Quinzaine sont organisées sur tout le territoire. Chaque séance est suivie d’une rencontre avec un membre de l’équipe du film.

sont organisées sur tout le territoire. Chaque séance est suivie d’une rencontre avec un membre de l’équipe du film. Trois ateliers sont organisés dans l’année (à Cannes : En collaboration avec l’association Parcours de Femmes et la Mission Locale, à Gonesse : En collaboration avec le Cinéma Jacques Prévert et la Fabrique Numérique de Gonesse) pour une dizaine de personnes. Un réalisateur ou une réalisatrice sélectionné.e à la Quinzaine des Cinéastes est sollicité·e pour encadrer l’atelier avec une personne de son choix.

Tout au long du festival d’autres actions sont au programme :

Lecture des scénarios écrits par les Femmes de Parcours de femmes / projection des courts métrages réalisés d’après les scénarios des femmes – séance d’ouverture le 16 mai à 14h au Théâtre Licorne

/ projection des courts métrages réalisés d’après les scénarios des femmes – séance d’ouverture le 16 mai à 14h au Théâtre Licorne Accueil de plus de 150 jeunes des quartiers prioritaires de toute la France en collaboration avec Regards Jeunes sur le Cinéma .

. Accueil des lauréats du Festival Vox Milo , le Festival des Missions Locales .

, le . Tous les jours des groupes de missions locales, d’associations de quartier, de centres de formation, de centres sociaux et de lycées professionnels cannois sont invités aux projections de la Quinzaine .

. Quatre rencontres professionnelles sont organisées avec les équipes des films de la Quinzaine.

L’atelier photo. Accompagnée par un·e photographe professionnel·le, une classe SEGPA du collège Les Mûriers réalise une série de photos exposées et présentées au public par les élèves lors d’un vernissage à La Médiathèque Noailles.

► Vous pourrez retrouver la sélection 2023 du 7 au 18 juin près de chez vous dans le cadre du nouvel événement : La Quinzaine en salle.

Pour offrir la possibilité aux spectateurs des salles art et essai de découvrir la sélection dans la foulée du festival de Cannes, la Quinzaine des Cinéastes propose 10 jours d'avant-premières des films de la nouvelle édition dans une trentaine de salles de cinéma partenaires. Un événement unique en son genre, qui place la salle au sein des enjeux politiques actuels.

Les salles partenaires ICI !