La rébellion de Prigojine samedi a généré 11 milliards de vues sur les chaînes russophones de Telegram

Pendant quelques heures, tous les yeux étaient braqués sur lui. Evguéni Prigojine et ses troupes du groupe Wagner marchant vers Moscou ont suscité interrogations et inquiétudes dans une large partie du monde samedi, et particulièrement en Russie. Cette rébellion a engendré de nombreux commentaires sur le réseau social Telegram, fondé par un entrepreneur russe aujourd'hui en exil.

11 milliards de vues samedi

Durant les 24 heures qui ont suivi l'annonce de la rébellion, plus de 11 millions de comptes se sont abonnés à des chaînes russophones sur Telegram contre 1 à 3 millions habituellement, a relevé le journal le Monde , citant TGStat, un site indépendant qui "analyse depuis plus de six ans plus d'un million de chaînes et boucles Telegram", explique-t-il à France Inter. "Parmi les leaders en termes de croissance figurent bien sûr les chaînes d'information et politiques", précise TGStat.

Ces chaînes russophones ont enregistré plus de 11 milliards de vues samedi. "C'est deux fois plus que le taux habituel (5-6 milliards/jour)", relève le site.

Un exemple : l'une des chaînes très suivies ce week-end est celle via laquelle Wagner a annoncé lancer sa marche vers Moscou, "APWagner". Le message "on commence", publié à 23h12 (heure française), a été vu près de 500.000 fois. Les jours précédents, les messages postés sur cette chaîne ne dépassaient que très rarement les 100.000 vues.

Telegram, "extrêmement populaire dans l'ex-URSS"

L'application de messagerie sécurisée est au cœur de la guerre de communication que se livrent aussi bien Russes que Ukrainiens. Evguéni Prigojine lui-même est suivi sur Telegram par 1,3 million d'abonnés. "Avant la guerre, Telegram était déjà extrêmement populaire dans l'ex-URSS tout simplement parce que l'application est réputée ne pas être surveillée par les services de sécurité russes, le FSB", explique Kévin Limonier, maître de conférences à l'Institut français de géopolitique, spécialiste du cyber.

Moscou a tenté de faire fermer Telegram il y a cinq ans, quand son fondateur a refusé de communiquer les données de ses utilisateurs. Mais la confidentialité de cette application n'est pas garantie. "Une sorte de statut quo existe puisque de nombreuses entreprises, y compris Telegram, n'ont aucun intérêt à se brouiller avec le Kremlin mais n'ont aucun intérêt non plus à suivre aveuglément ces mêmes autorités dans leurs aventures géopolitiques de plus en plus précaires", souligne l'expert.