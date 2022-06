Publicité

Recettes de cuisine La recette simplissime du "Crab Cake" : un gâteau salé, régressif et délicieux 1 min Partager

Crabe Cake, photo d'illustration. (© Getty Images/lucydphoto) © Getty

Le "Crab Cake" est un must aux États-Unis ! Dans "Grand bien vous fasse" consacré à la mer, et à sa philosophie, le chef Grégory Cohen dévoile sa recette. On en salive d'avance !

Dans l'émission "Grand bien vous fasse" consacrée à la mer, le célèbre cuisinier français Gregory Cohen nous dévoile sa recette du Crab Cake. À lire aussi : Quand la mer nous invite à rêver, réfléchir, et mieux vivre Écouter plus tard écouter 52 min Ingrédients 250 grammes de chair de crabe fraîche ou en conserve

150 grammes de panko (chapelure fine japonaise), ou chapelure classique, ou pain dur râpé

Une cuillère à soupe de persil plat haché

Deux cuillères à soupe de mayonnaise maison

Une cuillère à café de jus de citron vert fraîchement pressé

Une cuillère à café de moutarde forte

Une demi-cuillère à café de sauce Worcestershire

Une demi-cuillère à café de paprika

Un œuf battu

De l'huile neutre Dans un saladier, mélangez la mayonnaise, la chapelure, la moutarde, le persil, l’œuf, le paprika, le jus de citron, la sauce Worcestershire. Publicité Égouttez le crabe, s'il est en conserve, et ajoutez-le dans le saladier. Un tour de moulin à poivre, une pincée de sel, mélangez à nouveau, et c'est tout. Dans une grande poêle profonde, faites chauffer l'huile à feu moyen, et façonnez en fonction de vos envies. Si vous voulez en faire un plat, façonnez en quatre boulettes. Si vous voulez en faire un apéritif, façonnez en petites boulettes. Aplatissez légèrement les boulettes, puis roulez-les dans le panko — ou dans la chapelure. Faites cuire une minute de chaque côté. Vous allez obtenir une couleur dorée. Servez bien chaud et râpez le zeste de citron vert dessus. C'est super bon ! À lire aussi : Recette des croquettes de poissons %C3%80%20lire%20aussi : RECETTE%20-%20Les%20aubergines%20confites%20au%20miso

Vous trouvez cet article intéressant ? Faites-le savoir et partagez-le.