La réforme des retraites, au coeur des discussions entre Elisabeth Borne et les associations féministes

Elisabeth Borne s'est entretenue pendant une heure et demi avec les représentantes de 4 associations : la Fondation des Femmes, le Planning familial, la Fédération Nationale des Centres d'Informations sur les Droits des Femmes et des Familles (les CIDFF), et la Fédération Nationale Solidarités Femmes. Réunion à laquelle était également conviée Isabelle Rome, la ministre déléguée chargée de l'égalité femmes-hommes.

Une discussion sur la réforme des retraites, qui "impacte les femmes"

Sujet du moment difficile à éviter : la réforme des retraites, âprement débattue au Parlement. Elle "impacte les femmes précaires au moment où elles vieillissent" ont unanimement expliqué les invitées à la Première ministre qui initiait cet échange. "Nous avons beaucoup insisté sur le fait que la réforme pénaliserait des femmes âgées, aux carrières hachées", raconte Daniel Bousquet, la présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes.

Selon les associations, elles devront continuer à travailler davantage dans des métiers pénibles, comme par exemple les aides à domicile. Aux yeux des conviées, il y a trop peu d'avancées dans le texte pour les femmes. La première ministre a estimé de son côté, qu'il y avait malgré tout des progrès, et que ce texte n'avait pas vocation à éliminer à lui seul, toutes les inégalités entre les femmes et les hommes.

"Il n'y a pas d'ambitions concrètes", selon la Fondation des Femmes

Parmi les autres dossiers abordés, ceux pour lesquels les associations militent : l'éducation à l'égalité, l'éducation à la sexualité, la mise en place d'une justice spécialisée pour les féminicides. Elisabeth Borne a pris bonne note. "Il y a de l'écoute. Mais nous ressentons une forme de défiance", confie Anne-Cécile Mailfert, présidente fondatrice de la Fondation des Femmes. "Le gouvernement n'a apporté jusque là aucune preuve que ces sujets lui importent vraiment. Il n'y a pas d'ambitions concrètes." juge t-elle.

Quant à ce qui a fait ce jeudi l'actualité en Espagne - le congés menstruel et le libre changement de genre dès l'âge de 16 ans - il n'en a pas été question dans le bureau de la Première ministre.